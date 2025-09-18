Semana ruim? Vem gritar! Clube reúne pessoas para extravasar aos berros

Um casal de Chicago, Manny Hernandez e Elena Soboleva, criou um grupo que se reúne em torno do lago Michigan semanalmente para gritar. O intuito do coletivo, que já tem mais de 200 pessoas, é desestressar.

O que aconteceu

Casal tinha tido uma semana difícil em dezembro de 2024 quando Manny perguntou à Elena se ela queria "gritar com o lago". Eles avisaram àqueles que passavam ao redor o que iriam fazer e convidaram os estranhos a participarem da atividade de relaxamento.

Algo inesperado aconteceu naquele momento: Elena, Manny e os transeúntes gritaram para o "nada" e saíram com os olhos cheio de lágrimas. Assim, eles decidiram fundar o "Scream Club" —ou clube do grito, na tradução livre do inglês ao português.

De onde veio a ideia?

Manny, que se apresenta como "coach transformacional para homens", diz ter aprendido que controle da respiração e gritos poderiam ser estratégias de "liberação emocional" em um curso que fez em Los Angeles. À People, ele disse que era inicialmente cético em relação à prática, mas saiu de uma aula em lágrimas. "Lembro de pensar 'por que ninguém mais sabe disso?'", relatou.

Depois do primeiro grito em dezembro, o casal passou a voltar com frequência para gritar por ali munidos de uma placa que perguntava se alguém mais tinha tido uma semana ruim —e queria se juntar a eles. "Uma mulher veio. Então, na semana seguinte, mais pessoas apareceram e [o grupo] continuou crescendo", disse Elena à revista.

Manny e Elena fundaram o Scream Club oficialmente em junho, com uma conta no Instagram em que anunciavam os encontros no píer todos os domingos. Atualmente, a conta já tem cerca de 9.300 seguidores e fez fama na imprensa americana.

Como é a rotina da "gritaria"

Agora, o casal precisa de um megafone para organizar o início dos gritos quando o grupo se encontra às 19h próximo ao lago. Eles fazem uma pequena caminhada pelo píer antes de "começar os trabalhos".

Ao alcançar o píer, o grupo forma filas enquanto o casal distribuir papéis biodegradáveis onde eles escrevem seus estresses e ansiedades da semana. Manny ainda lidera um exercício de respiração neste ínterim.

Em seguida, todos jogam seus papéis com desabafos no lago e fazem o seu primeiro grito —um "esquenta", segundo Manny. Eles então partem para mais uma série de exercícios de respiração.

Só aí é que dão vazão a um grito gutural, seguindo as instruções do coach, e depois a um grito "primitivo". É onde você desapega de tudo o que carrega", ensina. Todos se cumprimentam e se abraçam depois da experiência. "É lindo", garante.

Prática do grito não é nova para os participantes do grupo, descobriu Elena. Ela já ouviu de colegas alguns relatos semelhantes. "Eles dizem: 'eu faço isso todos os dias no meu travesseiro ou no meu carro'", contou.

Por isso, o poder do Scream Club seria justamente o fato de que ninguém mais grita sozinho. Estranhos se abraçam e choram juntos, segundo Elena. "É incrível de testemunhar, especialmente neste estado do mundo, muitas pessoas precisam desta libertação".

Mesmo na pequena caminhada até o ponto até onde vamos para gritar, já há comunicação e uma comunidade sendo construída. As pessoas conversam sobre de onde vieram, como chegaram ali e como ouviram falar no grupo. Ser capaz de ter este [momento] com outras pessoas é muito mais poderoso. Ouvimos a vida inteira que devemos suprimir nossas emoções, não 'explodir' na frente de outras pessoas, ser um bom garoto ou garota —mas isso dá permissão às pessoas e é o [objetivo] principal. Manny Hernandez, à People.

Com o sucesso dos encontros informais em Chicago, o casal já trabalha para ter mais infraestrutura para o clube. Eles têm se candidatado a autorizações para manifestações que se tornam cada vez maiores em espaços públicos, além de entrarem em contato com organizações da cidade que trabalham com conscientização a respeito da saúde mental em diversos bairros.

Eles também já desenvolvem kits para interessados em criar seus Scream Clubs em outras cidades. Há logos customizados para cada cidade e acesso à comunidade dos líderes de grupos de gritaria pelo país. "É um esforço colaborativo de trazer mais conscientização a respeito da saúde mental para todos, especialmente em locais onde as pessoas não ligam realmente para isso".