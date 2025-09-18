O comunicado divulgado pelo Copom (Comitê de Política Monetária), logo depois da decisão de manter a taxa básica de juros (taxa Selic) em 15% nominais ao ano, na reunião de setembro, nesta quarta-feira (17), traz um componente menos comum — e até por isso mais revelador — da mensagem que o Banco Central quis transmitir ao público.

Além de ser o mais enxuto dos últimos tempos, em suas 560 palavras — 30% menos do que na média dos comunicados da gestão de Roberto Campos Neto —, é praticamente uma repetição do texto do Copom de julho, que resumiu os pontos levados em consideração para a decisão de encerrar um ciclo de altas dos juros básicos.

Colunistas do UOL

Escritos em linguagem própria e específica — uma derivação conhecida de "coponês" —, os comunicados do Banco Central são formulados para o público em geral, mas na verdade se dirigem a formadores de opinião, principalmente no mercado financeiro. A redação dos comunicados fornece chaves de interpretação a esses iniciados.

No caso do comunicado do Copom de setembro, a mensagem principal não está em alguma frase ou expressão inserida no texto. É a própria inexistência de diferenças marcantes em relação ao congênere do Copom anterior, de julho, que permite concluir ter o colegiado no qual se reúne presidente e diretores do BC decidido jogar parado enquanto espera a conjuntura econômica — doméstica e externa — fazer decantar as expectativas de inflação na direção da meta, de 3%.

A única mudança no texto reforça essa percepção. Se, no comunicado do Copom de julho, havia menção à continuação da interrupção do ciclo de altas da Selic em setembro, no de setembro, essa menção à "interrupção do ciclo de altas" desapareceu. A eliminação da frase foi interpretada como aviso de que há já agora convicção no Copom de que os juros não precisam mais subir, devendo em algum momento ter início um ciclo de cortes.

O fato de o comunicado do Copom de setembro não revisar nem mesmo sua própria projeção para a inflação no chamado "horizonte relevante", que, no momento, alcança o primeiro trimestre de 2027, e se encontra em 3,4%, reforça o entendimento de que o Copom cruzou os braços à espera das revisões para baixo que o mercado possa fazer em suas estimativas de inflação para daqui a seis trimestres.

Pressões inflacionárias sobretudo no setor de serviços, refletindo política fiscal expansionista, competem com freio na demanda, principalmente em segmentos sensíveis ao crédito caro — com o consequente aumento dos níveis de endividamento de empresas e pessoas —, para tornar mais lento o ritmo de queda da inflação.

Faz sentido, porém, esperar revisões mais aceleradas de expectativas na direção da meta com a ampliação do "carry trade", depois do início de um ciclo de cortes nas taxas de juros de referência no mercado americano, iniciada pelo Fed (Federal Reserve, banco central americano) também nesta quarta-feira. De olho nos sinais de esfriamento no mercado de trabalho nos Estados Unidos, o Fed reduziu em 0,25 ponto percentual o intervalo dos juros de referência para o intervalo de 4% a 4,25%, depois de nove meses estacionados entre 4,25% e 4,5%. Também sinalizou dois outros cortes na mesma graduação até o fim de 2025.

"Carry trade" é um jargão financeiro global que designa movimentos de arbitragem de taxas de juros. Nesses movimentos, investidores tomam recursos em mercados com juros mais baixos e os aplicam onde estão mais elevados, ganhando com a diferença de taxas, descontando os riscos do mercado em que as taxas estão mais altas.

Depois das decisões do Copom e do Fed em setembro, a diferença entre as taxas básicas de juros nos dois mercados ampliou-se para 11 pontos percentuais e a tendência, consideradas as indicações do Copom e do Fed para as próximas decisões sobre juros, é a de que o intervalo aumente até 11,5 pontos. Trata-se de uma diferença suficiente para compensar riscos de aplicar Brasil, o que, portanto, deve carrear dólares para o mercado local e pressionar as cotações da moeda americana para baixo,.

Cotações do dólar afetam as variações de preços numa ampla gama de produtos e mercados — de bens industriais a alimentos — ditos "comercializáveis ", que podem ser substituídos por importações ou serem exportados. Um real mais valorizado ante o dólar ajuda a moderar altas de preços.Resumo da história é que a inflação pode continuar a ceder, no médio prazo, sem que o Copom e sua política de juros se movam da posição em que se encontram, mas com a perspectiva de que as projeções da inflação dos agentes de mercado passem a convergir na direção desejada pelo Copom.

No momento, as expectativas do mercado para o nível de inflação, no acumulado de 12 meses até março de 2027 estão 0,5 ponto acima da considerada pelo Copom. A diferença se deve às diferentes avaliações do quanto a economia opera acima da capacidade instalada, mas um "carry trade" mais aberto tem potencial para acelerar a convergência.