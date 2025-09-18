Estudo desvenda efeito de canetas emagrecedoras no sabor dos alimentos

Medicamentos como o Ozempic, Wegovy (ambos à base de semaglutida) e o Mounjaro (tirzepatida), que combatem diabetes tipo 2 e obesidade, alteram a forma como os pacientes sentem o gosto dos alimentos. A conclusão é de um estudo da Universidade Médica de Viena, apresentado esta semana no congresso anual da EASD (Associação Europeia do Estudo da Diabetes) na capital austríaca.

O que aconteceu

Alimentos parecem mais doces ou salgados após o uso das injeções do que eram antes para um a cada cinco pacientes. O estudo avaliou 411 pessoas que tomam os medicamentos, sendo 148 que se tratam com Ozempic, 217 com Wegovy e outras 46 que usam o Mounjaro. Destes participantes do estudo, 69,6% eram mulheres.

Todos os pacientes do estudo, que foram recrutados online, estavam sob tratamento havia cerca de três meses. Os que tomavam Ozempic já faziam uso do remédio há 43 semanas. O tempo médio sob Wegovy foi de 40 semanas, enquanto o daqueles que usavam o Mounjaro era de 47 semanas. O IMC (índice de massa corporal) médio dos pacientes antes do início das doses era de 34,7 kg/m2 (Ozempic), 35,6 kg/m2 (Wegovy) e 36,2 kg/m2 (Mounjaro).

21,3% dos pacientes percebeu os alimentos mais doces do que antes; 22,6% os acham mais salgados com o medicamento. A percepção de sabores amargos e azedos não mudou, no entanto.

Wegovy é o medicamento que mais afetou a percepção dos pacientes em relação ao sal; 26,7% daqueles que tomavam o remédio sentiam os alimentos mais "apertados" no sal. O mesmo aconteceu com 16,2% daqueles que tomam Ozempic e 15,2% dos que são medicados com Mounjaro.

Já o Mounjaro é o remédio que mais afeta a percepção dos doces, que ficou mais intensa para 21,7%. O valor é quase idêntico, contudo, à taxa dos que passaran a sentir tudo mais doce com Ozempic: 21,6%. O mesmo aconteceu com 19,4% de quem toma Wegovy.

Mais da metade dos pacientes (58,4%) passou a sentir menos fome, mas a redução foi maior entre quem toma Ozempic: 62,1%. Outros 56,5% medicados com Mounjaro relataram redução do apetite, o que aconteceu também com 54,4% de quem toma Wegovy.

Wegovy foi o medicamento que mais aumentou a sensação de saciedade, relatada por 66,8% dos pacientes que o tomam. 63,1% dos que usam Mounjaro também se disseram mais satisfeitos; o número entre os tratados com Ozempic foi de 58,8%. Na média, dois terços de todos os participantes (63,5%) do estudo sentem menos vontade de comer com qualquer uma das três canetas.

Os desejos por comida —como para "beliscar"— encolheram mais entre quem toma Mounjaro: o efeito foi descrito por 41,3% dos pacientes sob a medicação. O mesmo aconteceu com 34,1% dos medicados com Wegovy e 29,7% daqueles que usam Ozempic.

Mudança do paladar tem ligação com saciedade e apetite

Pacientes que relataram que sentem os alimentos mais doces depois do tratamento com as canetas tiveram o dobro da probabilidade de relatar maior saciedade em relação àqueles cujo paladar não mudou. Aqueles com aumento da sensação de "doçura" tiveram ainda 67% maior chance de ter redução de apetite e uma probabilidade 85% maior de não ter "desejos" por comida.

Aqueles que sentiram tudo mais salgado depois do uso das canetas também tiveram 2,17 vezes mais probabilidade de sentir saciedade. No entanto, não há ligação entre mudanças do paladar e redução de massa corporal; os pesquisadores acreditam que isso acontece porque a sensibilidade aos sabores é apenas um dos muitos fatores envolvidos na perda de peso.

Estas drogas agem não apenas nas áreas do intestino e do cérebro que controlam a fome, mas também nas células das papilas gustativas e regiões do cérebro que processam sabores e recompensas. Isso significa que elas podem mudar sutilmente o quão intensos os sabores como doce ou salgado são percebidos. E isso pode afetar o apetite [porque] mudanças no paladar afetam o quão satisfatória ou apetitosa uma comida parece naquele momento, o que influencia o controle deste apetite. No entanto, a perda de peso depende de muitos outros fatores como metabolismo, padrões de longo prazo de alimentação e atividade física. Então mudanças no paladar sozinhas podem não ser o suficiente para influenciar diretamente a redução de peso.

Othmar Moser, coautor principal do estudo e pesquisador da Universidade Médica de Graz, na Áustria, em comunicado.

Apesar disso, monitorar o paladar dos pacientes pode oferecer pistas sobre a resposta do corpo ao tratamento —e ajudar a orientar a dieta do paciente. Para os médicos, encontrar alternativas "mais gostosas" aos alimentos que se tornaram intensos demais ou menos atrativos para o paladar destes pacientes pode tornar a dieta mais eficiente, resultando em maior perda de peso.

No entanto, eles destacam que o estudo não comprova a responsabilidade direta dos remédios sobre as percepções dos paladares. Isto porque não se conhece, até o momento, exatamente como as substâncias poderiam influenciar o paladar. Além disso, eles admitem que, como seus dados se baseiam nos relatos dos participantes, é possível que eles não representem a realidade de grupos maiores na mesma proporção.

Na média, 16,4% dos pacientes tomando Wegovy tiveram redução do IMC. A diminuição foi de 17,4% entre os que faziam uso de Ozempic e 15,5% entre os que se tratavam com Mounjaro. Os resultados também foram publicados no jornal científico Diabetes, Obesity and Metabolism.

Um estudo genético do Centro Médico Universitário em Ljubljana, na Eslovênia, de 2024 já havia identificado mudança de como pacientes que tomam semaglutida (Ozempic e Wegovy) percebem sabores doces. Eles encontraram variações na expressão do RNA mensageiro dos genes EYA, PRMT8, CRLF1 e CYP1B1, ligados às vias gustativas, à plasticidade neural (alteração adaptativa na estrutura e nas funções do sistema nervoso devido à interação com o ambiente externo) e à regeneração das papilas gustativas na língua nos pacientes que usam as canetas.