Calendário do saque-aniversário do FGTS 2025: veja todas as datas no ano

Imagem ilustrativa do aplicativo do FGTS, da Caixa Imagem: Aloisio Mauricio/Fotoarena/Estadão Conteúdo
18/09/2025 05h30

O governo federal já divulgou o cronograma oficial do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) referente a 2025. O calendário segue o mês de nascimento do trabalhador, o que significa que quem nasceu em janeiro já pode realizar o saque.

Calendário 2025 do saque-aniversário do FGTS

  • Nascidos em janeiro: 2/1 a 31/3/2025
  • Fevereiro: 3/2 a 30/4/2025
  • Março: 3/3 a 30/5/2025
  • Abril: 1/4 a 30/6/2025
  • Maio: 2/5 a 31/7/2025
  • Junho: 2/6 a 29/8/2025
  • Julho: 1/7 a 30/9/2025
  • Agosto: 1/8 a 31/10/2025
  • Setembro: 1/9 a 28/11/2025
  • Outubro: 1/10 a 30/12/2025
  • Novembro: 3/11/2025 a 30/1/2026
  • Dezembro: 1/12/2025 a 27/2/2026

Como funciona essa modalidade?

O saque-aniversário é uma alternativa ao saque-rescisão e permite ao trabalhador retirar parte do saldo de sua conta no FGTS no mês do aniversário. Contudo, ao optar por esse modelo, em caso de demissão, o cotista só poderá sacar a multa rescisória, sem acesso ao valor integral da conta.

No formato tradicional (saque-rescisão), quem é dispensado sem justa causa tem direito ao saldo total mais a multa. Já no saque-aniversário, o valor fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento, com prazo de 60 dias para retirada.

Como aderir ao saque-aniversário?

A adesão é opcional e pode ser feita pelo aplicativo ou pelo site do FGTS. O trabalhador deve indicar uma conta bancária para receber os valores, que ficam disponíveis em até cinco dias úteis após o pedido feito dentro do mês de aniversário, segundo a Caixa.

Também é possível solicitar o retorno à modalidade saque-rescisão pelo mesmo aplicativo, desde que não haja antecipações contratadas. Nesse caso, a mudança só passa a valer no 25º mês após a solicitação.

Qual o valor do saque?

O montante liberado depende de uma alíquota entre 5% e 50% sobre o saldo total das contas no FGTS, acrescido de uma parcela adicional conforme o valor disponível.

Tabela de cálculo:

Até R$ 500: 50%, sem adicional

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900

Calendário do saque-aniversário do FGTS 2025: veja todas as datas no ano

