Caixa vê "desafio grande" para agro e segura expansão da carteira

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A Caixa Econômica Federal ainda enxerga um "desafio grande" em relação ao segmento do agronegócio, afirmou o presidente-executivo do banco, Carlos Vieira, nesta quinta-feira, um dia após o balanço do segundo trimestre do banco mostrar forte crescimento na inadimplência do setor.

Em entrevista coletiva sobre o resultado, em São Paulo, ele afirmou que o banco pretende manter a carteira de crédito rural entre R$61 bilhões e R$63 bilhões, enquanto compreende melhor a situação no setor.

A vice-presidente de Riscos da Caixa, Henriete Bernabé, pontuou que ainda espera uma piora nos números de inadimplência do segmento, mas ponderou que isso está "precificado", bem como chamou a atenção para o volume destinado ao agro dentro da carteira total do banco, de quase R$1,29 trilhão.

"Nós estamos entendendo que está controlado, precificado", afirmou.

No final do segundo trimestre, o saldo da carteira de crédito para o agronegócio da Caixa somou R$60,5 bilhões, aumento de 2,6% em 12 meses, mas queda de 4,8% em relação ao final de março. A inadimplência no setor atingiu 7,02%, alta de 4,9 pontos percentuais ano a ano e de 2,71 ponto no trimestre.

Ela citou que medidas mais recentes anunciadas pelo governo tendem a ajudar.

No início do mês, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou medida provisória que libera R$12 bilhões para renegociação de dívidas de produtores rurais impactados por problemas climáticos, enquanto uma resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) publicada alguns dias antes flexibilizou os critérios de cura de créditos em atraso.

A executiva também vê a carteira de pequenas empresas mostrando novo aumento da inadimplência no terceiro trimestre. "É um comportamento de todo o mercado", afirmou, acrescentando que o banco tem trabalhado para a recuperação desses números, mas que ainda acredita em uma pequena piora.

O saldo das operações de crédito comercial para pessoa jurídica alcançou R$105,8 bilhões no final de junho, aumento de 8,1% frente ao mesmo período de 2024 e de 1,8% ante março. A inadimplência atingiu 11,28%, de 7,01% um ano antes e 9,26% três meses antes.

DEBÊNTURES

O presidente da Caixa afirmou que o banco tem trabalhado em um reposicionamento no relacionamento com grandes empresas, em movimento alinhado à estratégia de expansão da área de debêntures do banco.

"Nós estamos buscando um novo posicionamento", afirmou em apresentação sobre o balanço do segundo trimestre divulgado na noite da véspera, destacando que o objetivo é reduzir o custo de capital das companhias, principalmente pela estratégia de expansão na área de debêntures.

"Muitas empresas estão nos procurando para fazer operações de debêntures", acrescentou.