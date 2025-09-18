Três cachorros morrem em SP após ficarem 1h30 em carro de pet shop

Três cachorros morreram em Americana, no interior de São Paulo, após terem sido deixados dentro de um carro de um pet shop durante um serviço de banho e tosa.

O que aconteceu

Dona do pet shop disse que precisou fazer entrega em endereço distante e deixou animais no carro. A informação foi fornecida à polícia pelo filho da tutora dos cães, que registrou boletim de ocorrência na última segunda-feira, no 1° Departamento de Polícia de Americana, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em nota.

Mortes teriam sido causadas pelo calor. Os cachorros das raças shih tzu e lhasa foram levados a uma veterinária após o incidente, que ocorreu na última quinta-feira. A profissional concluiu que a provável causa da morte foi hipertermia (aumento excessivo da temperatura corporal).

Cães não tinham sinais de espancamento ou maus tratos. A veterinária Patrícia Comelato disse ao UOL que os animais chegaram à clínica já "em óbito, dentro das caixas de transporte", sem sinais de qualquer tipo de agressão.

Infelizmente, as pessoas não se atentam que animais de focinho curto sofrem muito mais com o calor do que qualquer outro cão. Que essa fatalidade sirva de alerta a todos sobre o risco de morte por calor.

Veterinária Patrícia Comelato

Responsável pelo pet shop deve responder pela prática de ato de abuso a animais. O UOL tentou contato com o pet shop e com o advogado da tutora dos cães, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestações.