Caatinga lidera expansão da energia solar no Brasil, mas perde vegetação

A Caatinga, único bioma exclusivamente brasileiro, tornou-se peça-chave na transição energética: concentra 62% das usinas solares do país. Mas o avanço da energia limpa convive com desafios históricos: desmatamento, expansão agropecuária e queimadas que pressionam suas áreas naturais. É o que mostra um novo estudo divulgado hoje pelo MapBiomas.

O que aconteceu

Panorama energético. As áreas de usinas fotovoltaicas do Brasil totalizaram 35.300 hectares em todo o país em 2024. Desses, a Caatinga abriga 21.800 hectares.

Minas Gerais lidera dentro da Caatinga. Desse total dentro do bioma, 26% (5.600 hectares) estão localizados em Minas Gerais. A maior parte da área convertida para usinas fotovoltaicas (52,6%, ou 11.400 hectares) era anteriormente formações savânicas e florestais, enquanto 35% (7.500 hectares) eram pastagens.

Essa transição, embora contribua para a matriz energética limpa do país, levanta questões sobre esse uso da terra recente no país e a conservação da vegetação nativa na Caatinga

Washington Rocha, coordenador da equipe da Caatinga do MapBiomas

Transformações do bioma de 1985 a 2024. A Caatinga perdeu 9,25 milhões de hectares de vegetação natural, ou 14% de sua cobertura original. A área alterada pela intervenção humana aumentou 39%, somando 9,2 milhões hectares. As pastagens ocupam 24,7% do bioma e cresceram 106% em 40 anos. A agricultura foi o uso que mais cresceu: alta de 1.636% (1,7 milhão hectares).

Situação atual da Caatinga. 59% do bioma (51,3 milhões de hectares) ainda preserva vegetação nativa. Com corpos d'água e formações naturais, a área protegida chega a 61%. A savana é o tipo mais afetado: perdeu 8,9 milhões de hectares (15,7%).

Caatinga queima área maior que Portugal em 40 anos. A formação savânica é a classe de cobertura natural mais afetada por queimadas anualmente, com uma média de 78% das ocorrências. Nos últimos 40 anos, 11,4 milhões de hectares da Caatinga foram queimados, uma área maior que o território de Portugal.

Caatinga perde 21% de suas águas naturais em 40 anos. Entre 1985 e 2024, a Caatinga perdeu 66 mil hectares (21%) de superfície de águas naturais. A superfície de água no bioma está predominantemente em hidrelétricas, que ocupam cerca de 390 mil hectares (42%), majoritariamente na bacia hidrográfica do rio São Francisco, com 96% (375 mil hectares). Os reservatórios correspondem a 32% da área de superfície de água no bioma (297 mil hectares).

86% dos municípios da Caatinga perderam vegetação nativa. Todos os estados do bioma registraram redução de áreas naturais nesse período. Por outro lado, 55% (670) deles mantêm mais da metade preservada. Os estados com maior proporção de áreas naturais em 2024 foram Piauí (82%), Ceará (68%), Pernambuco (60%), Bahia (58%) e Paraíba (56%). Os estados com menor proporção de áreas naturais no ano passado foram Minas Gerais (50%), Rio Grande do Norte (50%), Alagoas (27%) e Sergipe (24%).

10% do território da Caatinga está protegido por Unidades de Conservação. Esses 8,2 milhões de hectares abrigavam 13% da vegetação nativa do bioma (6,8 milhões de hectares) em 2024. Três em cada quatro hectares de UCs (Unidades de Conservação) na Caatinga são de UCs de Uso Sustentável (6,1 milhões de hectares). Nelas, houve 11,8% de redução da área de vegetação nativa entre 1985 e 2024 (-563 mil hectares).

Quem fez o levantamento

O MapBiomas é uma iniciativa colaborativa que reúne universidades, ONGs e empresas de tecnologia para monitorar mudanças no uso da terra no Brasil, monitoramento mensal da superfície de água e das cicatrizes de fogo com dados desde 1985. A nova coleção pode ser acessada gratuitamente aqui.