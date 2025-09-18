Topo

Brasil é eliminado do Campeonato Mundial de vôlei masculino

18/09/2025 16h17

O Brasil foi desclassificado do Campeonato Mundial de vôlei masculino, que está sendo disputado em Manila (Filipinas), após a vitória, nesta quinta-feira (18), da República Tcheca sobre a China por 3 sets a 0 (parciais de 26/24, 29/19 e 25/18). Após este resultado, a seleção brasileira ficou na terceira posição do Grupo H (apenas os dois primeiros colocados de cada chave avançam na competição).

A confirmação da desclassificação na competição do time brasileiro veio horas após a derrota para a Sérvia por 3 sets a 0 (parciais de 25/22, 25/20 e 25/22). Nesta partida, o maior pontuador do Brasil foi o oposto Alan, que somou 10 pontos, nove de ataque e um de bloqueio.

Com a queda precoce na competição, a seleção brasileira cumpre a sua pior campanha na história do Campeonato Mundial, ficando na 17ª posição da classificação final.

