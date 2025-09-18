Bolsas de NY fecham com recordes renovados, com salto de 22% da Intel após acordo com Nvidia

As bolsas de Nova York encerraram o pregão desta quinta-feira, 18, em alta, com os três principais índices acionários em níveis recordes, após anúncio de investimento bilionário da Nvidia na Intel, que saltou mais de 20%.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,27%, aos 46.142,42 pontos. O S&P 500 ganhou 0,48%, aos 6.631,96 pontos, enquanto a Nasdaq encerrou o dia em alta de 0,94%, aos 22.470,73 pontos.

A ação da Intel fechou o dia em alta de 22,77%, a US$ 30,57, na máxima em 12 meses. A alta se deu após a Nvidia anunciar que irá investir US$ 5 bilhões na compra de ações ordinárias da empresa.

As ações da Nvidia também avançaram, em alta de 3,54%, após a divulgação dos planos, encerrando a sucessão de baixas registradas nos últimos dias.

O acordo de cooperação assinado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, também contribuiu para o bom humor do mercado.

As ações da Bullish, corretora de criptoativos dona do site CoinDesk, registrou salto de 20,92%, depois de apresentar resultados melhores que o esperado no segundo trimestre do ano. Foi o primeiro relatório divulgado pela empresa desde que se tornou uma empresa de capital aberto, em agosto.

A expectativa de novos cortes na taxa básica de juros ainda neste ano pelo Federal Reserve também deixou o mercado confiante, com analistas da TD Securities prevendo pelo menos duas novas reduções de 25 pontos-base (pb) em novembro e dezembro.

*Com informações de Dow Jones Newswires