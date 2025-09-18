Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após Fed e à espera do BoJ

Por Sergio Caldas

São Paulo, 18/09/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, enquanto investidores avaliaram a decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

O Fed ontem cortou os juros básicos americanos em 25 pontos-base, como era amplamente esperado, e sinalizou mais possíveis reduções até o fim do ano, mas descartou a necessidade de um relaxamento mais acentuado da política monetária.

O índice japonês Nikkei subiu 1,15% em Tóquio, a um novo patamar recorde de 45.303,43 pontos. O Banco do Japão (BoJ) iniciou hoje uma reunião de política monetária de dois dias, mas a previsão de analistas é de que deixará seu juro básico inalterado.

Também mostraram desempenho positivo na Ásia o sul-coreano Kospi, que avançou 1,40% em Seul, a 3.461,30 pontos, também máxima histórica, e o Taiex, que registrou ganho de 1,30% em Taiwan, a 25.769,36 pontos.

Os mercados da China continental e de Hong Kong, por outro lado, ficaram no vermelho. Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto caiu 1,15%, a 3.831,66 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 1,21%, a 2.480,19 pontos. Já o Hang Seng teve queda de 1,36% em Hong Kong, a 26.544,85 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana caiu pelo segundo pregão consecutivo, com perda de 0,83% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.745,20 pontos.

