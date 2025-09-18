Bolsa Família 2025: pagamentos de setembro já começaram; veja calendário

Os depósitos do Bolsa Família referentes a setembro já têm calendário estabelecido, de acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu?

A liberação dos valores segue a ordem do último dígito do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do titular.

Os pagamentos acontecem nos dez últimos dias úteis do mês, com exceção de dezembro, quando o cronograma é antecipado para garantir que todos recebam antes do Natal, encerrando-se no dia 10.

Datas de repasse do Bolsa Família em setembro

Final do NIS 1: 17/09

Final do NIS 2: 18/09

Final do NIS 3: 19/09

Final do NIS 4: 22/09

Final do NIS 5: 23/09

Final do NIS 6: 24/09

Final do NIS 7: 25/09

Final do NIS 8: 26/09

Final do NIS 9: 29/09

Final do NIS 0: 30/09

Calendário dos próximos meses

Setembro: 17 a 30

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Valores e benefícios do programa

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para garantir renda mínima de R$ 600 por núcleo familiar;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 por criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 extras destinados a gestantes e jovens de 7 a 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 para cada bebê de até 7 meses — válido a partir de setembro.

Regras para manter o benefício

Para continuar tendo acesso ao Bolsa Família, é necessário seguir algumas condições nas áreas de saúde e educação:

garantir matrícula e frequência escolar de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos;

realizar o pré-natal durante a gestação;

monitorar o crescimento e estado nutricional de crianças com menos de 7 anos;

manter o cartão de vacinação atualizado, conforme o calendário do Ministério da Saúde.

O não cumprimento dessas exigências — como faltas escolares ou vacinas em atraso — pode levar à suspensão temporária do pagamento. Por isso, é essencial manter as obrigações em dia para evitar bloqueios.