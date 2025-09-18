Topo

BoE deixa juro básico inalterado em 4%, em momento de inflação alta e crescimento tímido

São Paulo

18/09/2025 08h08

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) decidiu deixar sua principal taxa de juros inalterada, em 4%, após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira, 18, em um ambiente de pressões inflacionárias e crescimento fraco no Reino Unido.

A decisão, que veio em linha com a expectativa de analistas compilados pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, volta a interromper o ciclo de afrouxamento monetário iniciado pelo BC britânico em agosto do ano passado. Desde então, o BoE reduziu seu juro básico em cinco ocasiões, a última vez em agosto.

A manutenção do juro básico vem também em um momento de inflação elevada e crescimento tímido. A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) britânico ficou em 3,8% em agosto, muito acima da meta oficial de 2% do BoE. O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido, por sua vez, avançou 0,3% no segundo trimestre ante os três meses anteriores.

