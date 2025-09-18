Topo

Notícias

BNDES: Cias impactadas por tarifaço podem iniciar pedidos de crédito do Plano Brasil Soberano

Rio

18/09/2025 07h17

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) recebe a partir desta quinta-feira, 18, os pedidos de crédito no âmbito do Plano Brasil Soberano para as empresas impactadas pelo tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a exportadores brasileiros.

O banco de fomento informa que as companhias interessadas precisam verificar se são elegíveis ao apoio financeiro. A consulta pode ser feita a partir das 8h desta quinta-feira através do site https://www.bndes.gov.br/elegibilidade-brasil-soberano.

"Os interessados precisarão se autenticar utilizando a plataforma GOV.BR, exclusivamente por meio do certificado digital da empresa. Após a autenticação, o sistema informará se a empresa é elegível e quais soluções do Plano Brasil Soberano podem ser solicitadas", disse o BNDES.

Após a verificação, o banco de fomento recomenda que a empresa entre em contato com algum banco que já possua relacionamento financeiro. Empresas de grande porte podem fazer a solicitação de financiamento diretamente ao BNDES.

"O BNDES vai socorrer todas as empresas e a contrapartida é manter os empregos para a economia continuar crescendo e o País não ser prejudicado por essas medidas autoritárias, unilaterais e injustificadas. O governo do presidente Lula busca a negociação e não vai deixar ninguém para trás, a exemplo do que fizemos com Rio Grande do Sul, quando o BNDES entrou com R$ 29 bilhões e o estado se recuperou e viu a economia crescer no ano passado, após o maior desastre natural da história", disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota.

O socorro às companhias brasileiras afetadas pelas tarifas dos Estados Unidos somam R$ 40 bilhões em crédito, sendo R$ 30 bilhões com recursos do Fundo Garantidor de Exportações (FGE) e R$ 10 bilhões do próprio BNDES. Os recursos estão disponíveis em linhas para financiamento a capital de giro e a investimentos em adaptação da atividade produtiva, aquisição de máquinas e equipamentos e busca de novos mercados.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Ativista pró-Palestina deportado vira símbolo da repressão política em universidades dos EUA

Polícia prende mulher suspeita de ter elo com a morte do ex-delegado-geral Ruy Fontes, diz TV

Lula mantém liderança eleitoral e sobe fatia dos que defendem que Bolsonaro desista de candidatura, diz Genial/Quaest

[Coluna] O que pensam os alunos sobre a lei do celular nas escolas

Genial/Quaest: Lula vence em todos os cenários em eventual 2º turno em 2026

Câmara aprova urgência para projeto de lei da anistia

Israel e Síria devem anunciar acordos de segurança até o final do ano

França mobiliza 80 mil agentes, blindados e drones para garantir segurança em manifestações contra austeridade

Obra 'desconhecida' de Picasso apresentada em Paris

França tem novo dia de protestos contra política fiscal do governo

Um dos rostos mais famosos da TV nos EUA, Jimmy Kimmel é suspenso após fala sobre Charlie Kirk e ultradireita