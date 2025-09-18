Topo

Benfica anuncia José Mourinho como novo técnico

18/09/2025 11h35

O Benfica anunciou oficialmente, nesta quinta-feira (18), a chegada do técnico José Mourinho, que retorna ao futebol português 21 anos depois de deixar o Porto para comandar o Chelsea.

Aos 62 anos, Mourinho, que também treinou Real Madrid, Manchester United e Inter de Milão, entre outros clubes, estava livre no mercado desde o final de agosto, quando foi demitido do Fenerbahçe após a eliminação da equipe no playoff de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões, justamente para o Benfica.

"Já se passaram 25 anos [desde que comecei a trabalhar como treinador], mas não vim aqui para celebrar minha carreira", disse 'Mou' durante sua apresentação, antes de afirmar que se sente "mais vivo do que nunca".

"Sou o técnico de um dos maiores clubes do mundo. Quero me concentrar nesta missão, no prazer de fazer algo realmente emocionante", acrescentou.

O experiente treinador português assinou contrato "até o final da temporada 2026/2027", com opção de ambas as partes decidirem encerrar o acordo antecipadamente ao final da atual temporada, informou o clube lisboeta.

O Benfica demitiu o técnico Bruno Lage, ex-Botafogo, após a derrota surpreendente para o Qarabag, do Azerbaijão, por 3 a 2, na última terça-feira, em pleno Estádio da Luz, na primeira rodada da Champions.

Em seu novo clube, Mourinho enfrentará equipes pelas quais já passou, como o Chelsea, na Liga dos Campeões (30 de setembro), e o Porto, no Campeonato Português (5 de outubro).

tsc-rbs/pb/rsc/iga/cb/mvv

© Agence France-Presse

