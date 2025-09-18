BCE não sabe se ciclo de relaxamento monetário chegou ao fim, afirma Guindos

O Banco Central Europeu (BCE) pode não ter concluído ainda a série de cortes de juros que teve início em junho de 2024, afirmou o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, nesta quinta-feira, 18.

Na semana passada, o BCE deixou suas principais taxas de juros inalteradas pela segunda vez consecutiva, uma vez que a inflação na zona do euro se estabilizou em torno de sua meta de 2%. Antes disso, implementou oito cortes de juros ao longo de um ano.

Alguns investidores deduziram que o BCE teria concluído o ciclo de relaxamento monetário, visto que a inflação está na meta oficial e deverá se estabilizar no patamar de 2%, depois de uma esperada queda em 2026.

Em webcast organizado pela MNI, Guindos disse que, embora o risco de a inflação cair abaixo da meta de 2% no médio prazo "não seja grande", um corte adicional nos juros não pode ser descartado.

"Não sabemos se o ciclo de afrouxamento terminou", disse Guindos. "Se as circunstâncias mudarem, nós mudaremos então."

Guindos disse também que os mercados de ações estão "muito valorizados", à medida que investidores adotam uma visão "benigna" dos riscos políticos e econômicos, alertando que a possibilidade de um "acidente" é alta. Fonte: Dow Jones Newswires.

