BC da Noruega corta juro básico a 4%, mas sinaliza relaxamento monetário mais gradual

São Paulo

18/09/2025 07h08

O banco central da Noruega cortou sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 4%, após concluir reunião nesta quinta-feira, 18, mas sinalizou que o ritmo de relaxamento da política monetária será bastante gradual mais adiante.

Analistas consultados pelo The Wall Street Journal estavam divididos antes da decisão, com alguns prevendo uma redução de 25 pontos-base e a maioria esperando manutenção da taxa em 4,25%.

Em comunicado, o Norges Bank, como é conhecido o BC norueguês, apontou que a inflação permanece acima da meta e que afrouxamento adicional provavelmente será necessário nos próximos 12 meses para garantir o crescimento econômico, mas não na velocidade antes prevista.

"A tarefa de trazer a inflação de volta à meta não foi concluído, mas um relaxamento cauteloso da política monetária abrirá caminho para trazer a inflação à meta sem restringir a economia mais do que o necessário", diz a presidente do Norges Bank, Ida Wolden Bache, no comunicado.

