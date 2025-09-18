Topo

BC da China mantém taxa de juros de recompra de 7 dias em 1,4%, apesar de corte de juros do Fed

18/09/2025 10h26

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) manteve a taxa de juros de recompra reversa de sete dias em 1,4%, ao fazer uma injeção de 487 bilhões de yuans (cerca de US$ 68,5 bilhões) por meio desse instrumento no mercado financeiro nesta quinta-feira, 18.

A manutenção da taxa sinaliza que o PBoC não tem pressa de relaxar sua política monetária, mesmo após o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) cortar seus juros em 25 pontos-base na quarta-feira, na primeira redução deste ano.

