BC argentino vende US$ 379 milhões em reservas após dólar tocar teto da banda móvel

18/09/2025 18h07

O Banco Central Argentina vendeu nesta quinta-feira, 18 de agosto, US$ 379 milhões em reservas internacionais após o dólar voltar a tocar o teto da banda móvel, segundo dados preliminares publicados no X da autoridade monetária. Pelas redes sociais, operadores de mercado confirmaram a intervenção.

Pelo regulamento do BCRA, quando a cotação do dólar atinge o teto da banda móvel, o banco pode intervir no mercado com vendas de reservas. Com isso, o BCRA informou nesta quinta-feira que possui US$ 39,407 bilhões em reservas.

Foi o segundo dia seguido de atuação, com queda de US$ 98 milhões nas reservas entre quarta e quinta-feira. De acordo com dados disponíveis no portal da instituição, a faixa da banda cambial móvel para o dólar vai atualmente de 948,76 a 1.474,83 pesos argentinos.

Nesta quinta, por volta das 16h50 (de Brasília), a moeda americana era negociada a 1.475,07 pesos no câmbio oficial.

