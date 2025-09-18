Basquete: Flamengo estreia no Mundial de Clubes com derrota

? FIBA Intercontinental Cup (@FIBAIC) September 18, 2025

Notícias relacionadas:

Os destaques do Rubro-Negro na partida foram o ala Gui Deodato, que somou 20 pontos, e ala-armador norte-americano Shaq Johnson, que também alcançou a marca de 20 pontos.

Ainda com chances de classificação para a final do Mundial de Singapura, o Flamengo votla a entrar em ação pela competição a partir das 6h (horário de Brasília) da próxima sexta-feira (19), oportunidade na qual medirá forças com o Illawarra Hawks (Austrália).



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

