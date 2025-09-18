Banco da Inglaterra diminui ritmo de aperto quantitativo, mantém taxa de juros

LONDRES (Reuters) - O Banco da Inglaterra manteve as taxas de juros inalteradas nesta quinta-feira e disse que está diminuindo o ritmo de seu programa de aperto quantitativo para minimizar o impacto sobre os turbulentos mercados de títulos.

Os formuladores de política monetária do banco central britânico votaram por 7 a 2 a favor da redução do ritmo anual de descarregamento dos títulos comprados entre 2009 e 2021 para 70 bilhões de libras, ante 100 bilhões de libras, em linha com a previsão mediana de uma pesquisa da Reuters de que seria reduzida para 67,5 bilhões de libras.

"A nova meta significa que o comitê de política monetária pode continuar a reduzir o tamanho do balanço patrimonial do banco em consonância com seus objetivos de política monetária e, ao mesmo tempo, continuar a minimizar o impacto das condições do mercado de títulos", disse o presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey.

A desaceleração é a primeira desde que o Banco da Inglaterra começou, em 2022, a desfazer suas participações em títulos de crédito, que se seguiram a 875 bilhões de libras de compras entre 2009 e 2021 para impulsionar a economia.

O economista-chefe do Banco da Inglaterra, Huw Pill, votou para manter o ritmo em 100 bilhões de libras -- considerando o impacto nos mercados como pequeno -- enquanto a membro do comitê de política monetária do banco, Catherine Mann, pediu uma redução mais rápida, para 62 bilhões de libras.

Os rendimentos dos títulos de longo prazo atingiram seu maior valor desde 1998 no início deste mês.

Os membros da autoridade monetária também votaram por 7 a 2 para manter as taxas de juros em 4% após o corte de 0,25 ponto percentual no mês passado, em linha com a expectativa em uma pesquisa da Reuters, depois que os membros do comitê de política monetária, Swati Dhingra e Alan Taylor, mantiveram seu apelo por taxas mais baixas.

O Banco da Inglaterra manteve sua previsão de que a inflação atingiria um pico de 4% este mês e cairia lentamente para sua meta de 2% até o segundo trimestre de 2027, e aumentou sua previsão de crescimento para o terceiro trimestre de 0,3% para 0,4%.

"Embora esperemos que a inflação retorne à nossa meta de 2%, ainda não estamos fora de perigo, portanto, quaisquer cortes futuros precisarão ser feitos de forma gradual e cuidadosa", disse Bailey.

(Reportagem de David Milliken e Suban Abdulla)