Topo

Notícias

B3 quer ampliar horário de negociação de títulos do Tesouro no começo de 2026

São Paulo

18/09/2025 15h45

O CEO da B3, Gilson Finkelsztain, disse nesta quinta-feira, 18, que a bolsa trabalha em soluções para que títulos do Tesouro possam ser negociados por até 24 horas por dia. Segundo o executivo, é possível que títulos públicos tenham horário de negociação ampliado já a partir do começo do ano que vem, começando com títulos pós-fixados, indexados à Selic.

A intenção é que títulos do Tesouro possam ser negociados por mais horas, talvez durante todo o dia, nos cinco dias úteis ou nos sete dias da semana.

"Não sei se vai ser 24 horas, mas há uma demanda clara de pessoa física de que os horários de negociação sejam um pouco mais largos", afirmou Finkelsztain durante painel em evento com investidores pessoa física da AGF, onde participou ao lado do secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, com quem a B3 trabalha na iniciativa.

Ele observou que B3 e Tesouro têm avançado com cuidado no projeto. Depois do Tesouro Selic, um título de menor risco associado, o plano é expandir o horário de negociação de outros títulos.

Ainda está sendo discutido quais deles poderão ser negociados por mais tempo, como 24 ou 21 horas por dia.

"É importante proteger a pessoa física quanto à má formação de preço de alguns ativos. Se aquele preço não estiver justo e a pessoa não entender, vai negociar num horário que não tem liquidez ou no final de semana, isso pode prejudicar o investidor", declarou o CEO da B3.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Retrato desconhecido de Dora Maar assinado por Picasso é apresentado ao público na França

Tribunal de paz da Colômbia condena primeiros militares por assassinatos de civis

Homem morre dentro de templo da Universal; família diz que houve agressão

EUA sanciona Los Mayos, facção do cartel de Sinaloa

Suprema Corte dos EUA terá audiência sobre tarifas de Trump em 5 de novembro

Genial/Quaest: para 76%, Bolsonaro deveria apoiar outro nome; 59% querem que Lula não dispute

Governo Trump não pode acabar com proteções aos imigrantes venezuelanos, decide tribunal

Itália vai regular uso da inteligência artificial e restringir acesso por crianças

Sobe para 21 balanço de mortos por explosão de caminhão de gás no México

Eduardo Bolsonaro não marca presença nem vota em sessão remota por anistia

Dupla armada invade presídio em SP e resgata detenta