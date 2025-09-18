Topo

Ataque russo mata 5 pessoas na cidade ucraniana de Kostiantynivka, diz polícia

18/09/2025 10h03

KIEV (Reuters) - Um ataque com bomba guiada russa matou cinco pessoas na cidade de Kostiantynivka, no leste da Ucrânia, perto da linha de frente, informou a Polícia Nacional na quinta-feira.

A polícia disse em um comunicado no aplicativo Telegram que o ataque aconteceu por volta das 10h (4h de Brasília), matando duas mulheres e três homens e danificando quatro edifícios residenciais.

As forças russas chegaram a uma distância de 8 a 10 quilômetros da cidade, de acordo com o projeto de mapeamento de código aberto DeepState.

(Reportagem de Yuliia Dysa)

