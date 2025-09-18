Assessor econômico de Trump diz que decisão do Fed sobre juros é bom primeiro passo

WASHINGTON (Reuters) - O assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, elogiou nesta quinta-feira a decisão do Federal Reserve de reduzir as taxas de juros dos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual como um bom primeiro passo.

"O ponto principal é que o movimento é lento e constante e se dirige para a meta, observando os dados que chegam, essa é a política prudente", disse Hassett em uma entrevista à CNBC.

Ele disse que sabia que alguns membros do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, como o novo diretor do Fed, Steven Miran, queriam que a taxa fosse mais baixa, "mas acho que 25 (pontos-base) é um consenso bastante amplo".

(Reportagem de Doina Chiacu)