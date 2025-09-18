Após reportagem do UOL, MPF entra com ação contra bônus fura-teto da AGU

O Ministério Público Federal em Brasília entrou com uma ação civil pública pedindo que seja suspenso, imediatamente, o pagamento do bônus a membros da AGU (Advocacia-Geral da União) que permite que eles recebam acima do teto do funcionalismo público ao utilizar os chamados honorários advocatícios.

O que aconteceu

Ação cita reportagens do UOL. Ela foi movida na última quinta-feira (11). O UOL mostrou que a categoria utilizou subterfúgios para receber valores acima do teto por meio dos honorários. Também usou pareceres sigilosos com aval do advogado-geral da União, Jorge Messias, para criar verbas indenizatórias a serem distribuídas aos membros da carreira a partir de valores administrados pelo CCHA (Conselho Curador dos Honorários Advocatícios).

O MPF diz que a prática da AGU pode levar outras categorias a adotar o mesmo expediente para furar o teto. Reportagem do UOL mostrou que foi aprovada em 2024 uma lei que prevê a criação de um fundo para a Defensoria Pública da União que funcionaria nos mesmos moldes do CCHA.

Advogados públicos têm direito a receber honorários das ações em que atuam. A categoria criou o chamado CCHA, uma entidade privada para gerir esses recursos e distribuir aos membros da carreira, em uma espécie de bônus pela atuação dos membros, que representam a União na Justiça. O STF (Supremo Tribunal Federal) entendeu que eles poderiam receber os valores, desde que a soma do salário normal e dos bônus não superasse o teto do funcionalismo público, atualmente em R$ 46,3 mil.

Saldo da conta do CCHA tem ficado muito acima. Com isso, nos últimos anos, foram criados benefícios como auxílio-saúde e gratificação natalina para serem pagos por meio do dinheiro que sobrava no caixa do CCHA. A própria entidade ainda inventou mecanismos que preveem rateio "extraordinário" do saldo em conta, o que para o MPF seria irregular.

Desrespeito ao STF. Na ação, o procurador da República Paulo José Rocha Júnior afirma que o CCHA desrespeita a decisão do STF que autorizou o pagamento de honorários. "Desse modo, o descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal no acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6053/DF decorreria tanto da apropriação dos valores que deveriam ter sido restituídos à União como 'abate-teto' como da distorção da natureza jurídica dos honorários advocatícios de sucumbência", diz a ação.

O MPF pede que a Justiça determine que a distribuição de bônus fora do teto seja suspensa imediatamente. No pedido, o procurador da República também solicita que o valor que sobrar após a distribuição dos bônus até o limite do teto do funcionalismo seja devolvido aos cofres da União.

Ação também pede que valores excedentes na conta do CCHA sejam devolvidos aos cofres públicos. Com isso, também não seriam mais pagas verbas indenizatórias, isto é, os benefícios que podem ser pagos fora do teto do funcionalismo. A ação foi distribuída para a 18ª Vara Federal do Distrito Federal, que ainda analisa os pedidos.

Conselho nega irregularidades. Diz que não foi oficialmente notificado acerca da ação. "No mérito, o CCHA reafirma a legalidade e transparência de sua atuação, observando rigorosamente o teto remuneratório constitucional. O Conselho adota mecanismos de gestão em estrita conformidade com a legislação vigente e as decisões do Supremo Tribunal Federal."

A AGU informou por meio de sua assessoria que já pediu à Justiça para se manifestar antes de qualquer decisão. O ministério afirma que os questionamentos referentes à governança e à transparência apontados pelo MPF já foram contemplados pelas iniciativas recentes de dar mais transparência aos pagamentos e de recomendar a não criação de novas rubricas.

Ao reter o valor excedente da verba honorária - que deveria ser devolvido à União por meio do denominado 'abate-teto' —para distribuí-lo em rubricas sem previsão legal, por vezes classificadas como indenizatórias—, o Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA) extrapola sua competência. Ademais, a conduta parece ter o propósito de ratear a verba fora do teto remuneratório, o que ofende o texto constitucional, já que a remuneração no direito brasileiro é mensal e o teto remuneratório a ela se aplica.

A inércia do Poder Judiciário em coibir essa prática ilegítima não apenas convalidaria o desrespeito à norma constitucional e à decisão da Suprema Corte como também criaria uma autorização implícita para que outras carreiras de Estado instituam, de forma autônoma e sem base legal, fundos próprios para o pagamento de vantagens e rubricas indenizatórias a seus integrantes.

Trechos da ação civil pública movida pelo MPF em Brasília

AGU orientou revisão de pagamentos. Após terem vindo à tona que os honorários pagos aos membros da AGU estavam extrapolando muito o teto, Jorge Messias editou duas recomendações ao CCHA. Ministério passou a adotar medidas para propor um "Modelo de Governança Pública" dos honorários após a imprensa expor os valores que membros da carreira vinham recebendo. Como primeiras medidas, Messias recomendou ao CCHA que não criasse novos benefícios nem instituísse o pagamento de verbas retroativas.

O CCHA foi criado como entidade privada, mas é gerido somente por membros da carreira da AGU. Como revelou o UOL, sua estrutura permite a ele funcionar como uma "caixa-preta", sem atender a pedidos feitos via Lei de Acesso à Informação. Na ação, o MPF pediu à Justiça Federal que seja dada "publicidade irrestrita" aos valores pagos pelo conselho aos advogados da União.