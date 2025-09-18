Topo

Notícias

Anvisa proíbe suplemento para emagrecer após relato de 'evento grave'

Anvisa proíbe suplementos que prometem emagrecimento - iStock
Anvisa proíbe suplementos que prometem emagrecimento Imagem: iStock
do UOL

De VivaBem, em São Paulo

18/09/2025 13h20

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a comercialização de dois suplementos alimentares, vendidos com a promessa de emagrecimento. Um deles, após relatos de efeitos adversos graves e o outro, por irregularidades na fabricação e divulgação dos produtos.

O que aconteceu

O Ki-Fit-Turbo foi suspenso pela Anvisa após consumidores relatarem efeitos como taquicardia, dor no peito, náuseas e diarreia. O produto tem composição desconhecida e foi divulgado de forma irregular com alegações de benefícios terapêuticos, segundo a agência.

Relacionadas

'Irmão do Mounjaro' tem eficácia superior à da semaglutida oral, diz estudo

Sem Wegovy no SUS: por que não há remédio para obesidade na saúde pública

Primeiras canetas emagrecedoras feitas no Brasil chegam hoje às farmácias

A agência determinou o recolhimento e a proibição de todos os lotes do suplemento alimentar. A medida também proíbe a comercialização, a distribuição, a exportação, a fabricação, a propaganda e o uso do produto. Segundo a Anvisa, ele é fabricado pela empresa GVL Indústria de Suplementos Alimentares Ltda. A reportagem tenta contato com a empresa —esse texto será atualizado assim que houver retorno.

Outro suplemento, Zempyc Natural, também teve a venda proibida pela agência reguladora. Segundo a Anvisa, a fabricante citada no rótulo, Sorocaps Indústria Farmacêutica, negou produzir o suplemento, o que revela origem e composição desconhecidas.

O produto Zempyc Natural era divulgado irregularmente em redes sociais, disse a agência. Ele é associado a "promessas de emagrecimento rápido, queima de gordura e redução de apetite, práticas não permitidas para suplementos". Ele é distribuído pela empresa Preço Justo Gestão Empresarial Ltda, apontou a Anvisa. A reportagem também procura as empresas citadas —e o texto será atualizado quando houver retorno.

Orientações e denúncias de produtos irregulares

A Anvisa alerta que suplementos sem registro e de origem duvidosa oferecem riscos sérios à saúde. A recomendação é não consumir esses produtos e denunciar casos suspeitos. As denúncias podem ser feitas pela Ouvidoria da Anvisa ou pelo telefone 0800 642 9782.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Alckmin sobre anistia: tema é do Legislativo, mas cabe ao Judiciário dar a última palavra

Trump diz que não concorda com Reino Unido sobre reconhecimento de Estado palestino

EUA vendem 377,5 mil t de trigo da safra 2025/26, diz USDA

A façanha de Macron e a crise permanente

Presos por greve na França passam de 140; atos podem reunir mais de 900 mil

Como lidar com ondas de calor cada vez mais frequentes?

Anistia foi aprovada? O que acontece após votação de urgência na Câmara

Ministra criada pela inteligência artificial na Albânia faz primeiro discurso diante do Parlamento

O que é o movimento Antifa, que está na mira de Trump?

Tribunal de paz da Colômbia sentencia primeiros ex-militares por assassinatos de civis

Não há dúvida do envolvimento do PCC no assassinato de Ruy Fontes, diz Derrite