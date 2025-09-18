Anvisa proíbe suplemento para emagrecer após relato de 'evento grave'

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a comercialização de dois suplementos alimentares, vendidos com a promessa de emagrecimento. Um deles, após relatos de efeitos adversos graves e o outro, por irregularidades na fabricação e divulgação dos produtos.

O que aconteceu

O Ki-Fit-Turbo foi suspenso pela Anvisa após consumidores relatarem efeitos como taquicardia, dor no peito, náuseas e diarreia. O produto tem composição desconhecida e foi divulgado de forma irregular com alegações de benefícios terapêuticos, segundo a agência.

A agência determinou o recolhimento e a proibição de todos os lotes do suplemento alimentar. A medida também proíbe a comercialização, a distribuição, a exportação, a fabricação, a propaganda e o uso do produto. Segundo a Anvisa, ele é fabricado pela empresa GVL Indústria de Suplementos Alimentares Ltda. A reportagem tenta contato com a empresa —esse texto será atualizado assim que houver retorno.

Outro suplemento, Zempyc Natural, também teve a venda proibida pela agência reguladora. Segundo a Anvisa, a fabricante citada no rótulo, Sorocaps Indústria Farmacêutica, negou produzir o suplemento, o que revela origem e composição desconhecidas.

O produto Zempyc Natural era divulgado irregularmente em redes sociais, disse a agência. Ele é associado a "promessas de emagrecimento rápido, queima de gordura e redução de apetite, práticas não permitidas para suplementos". Ele é distribuído pela empresa Preço Justo Gestão Empresarial Ltda, apontou a Anvisa. A reportagem também procura as empresas citadas —e o texto será atualizado quando houver retorno.

Orientações e denúncias de produtos irregulares

A Anvisa alerta que suplementos sem registro e de origem duvidosa oferecem riscos sérios à saúde. A recomendação é não consumir esses produtos e denunciar casos suspeitos. As denúncias podem ser feitas pela Ouvidoria da Anvisa ou pelo telefone 0800 642 9782.