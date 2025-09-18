Anistia: objetivo é apresentar e votar PL na próxima semana, diz relator

O deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP), relator do projeto da anistia na Câmara, afirmou que espera consolidar o texto final e votar o PL até a próxima quarta-feira (24). A declaração foi dada em entrevista ao Poder e Mercado, do Canal UOL.

Eu tenho uma reunião na segunda-feira com o governador do Rio, Cláudio Castro (PL). E tenho várias bancadas que eu já tinha colocado à disposição para falar, a bancada do PL, a bancada do PSDB, a bancada do União Brasil, PP.

Todos eles já estão conversando para que a gente possa, na terça-feira, fazer um calendário de reuniões ali durante o dia todo, ter um apanhado disso na parte da tarde.

Ou seja, tentar verificar onde está a posição da maioria e, na quarta-feira, tentar condensar isso em um projeto e, do meu ponto de vista, tentar voltar ainda na quarta-feira à noite. Se não conseguir, pelo menos voltar na outra terça-feira.

Paulinho da Força, relator do projeto da anistia na Câmara

Segundo Paulinho, o projeto descarta anistia ampla e busca consenso entre diferentes bancadas. O deputado acrescenta que a articulação inclui conversas com governadores e líderes partidários para viabilizar um texto focado na pacificação do ambiente político, mas enfrenta resistência tanto de setores do Supremo quanto de parlamentares progressistas e conservadores.

O que a gente tem falado é de construir um projeto que possa pacificar o país, sair dessa polêmica de extrema direita e extrema esquerda. Que a gente possa pacificar o país.

Uma questão que a gente tem que construir daqui para quarta-feira, espero que eu possa construir isso até quarta-feira, ouvindo personalidades, como estou indo fazer agora, e também as bancadas, tanto da esquerda como da direita, especialmente do centro, que é onde a gente tem ali a maioria dos parlamentares.

Paulinho da Força, relator do projeto da anistia na Câmara

Paulinho relata que tenta envolver governadores de vários estados na costura do acordo para aprovar a proposta, inclusive o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Eu me coloquei à disposição, mandei uma mensagem para ele hoje, não tive resposta. Estou aguardando que se ele quiser conversar sobre isso, estou à disposição para conversar. Acho que seria importante uma reunião com o governador de São Paulo.

Eu também tenho me colocado à disposição do governador. Eu falei hoje com o governador Hélder Barbalho (MDB), do Pará, e coloquei me também à disposição para conversar, ele deve ir na semana que vem, com o Ronaldo Caiado (União), com o Zema (Novo), ou seja, os candidatos aí mais à direita, até para que eles possam nos ajudar na tramitação desse projeto no Congresso Nacional.

E estou aguardando então uma posição do governador Tarcísio de Freitas. E você disse de conversar com o Supremo, eu disse exatamente o que eu te falei, ou seja, se tiver algum ruído, nós vamos falar. Se o governo federal quiser conversar, também estaremos à disposição para que a gente possa explicar o projeto.

Paulinho da Força, relator do projeto da anistia na Câmara

O deputado acrescentou que espera um acordo para que as pessoas que estão presas pelo 8/1 sejam liberadas.

Se vai ter um acordo geral, que seria ótimo, porque isso significaria pacificar definitivamente o país e a gente poder pensar em coisas que possam, em projetos que possam mudar e melhorar a vida dessas pessoas, o ideal seria isso.

Se a gente não conseguir, como eu disse, vamos tentar aqui um caminho do meio para poder votar e dar garantia de que as pessoas que estão presas, principalmente, sejam liberadas.

Paulinho da Força, relator do projeto da anistia na Câmara

O Poder e Mercado é exibido terças e quintas, às 20h, com apresentação de Raquel Landim. O programa de política e economia chega para conectar os grandes temas do Congresso Nacional a seus impactos no mercado financeiro e no dia a dia das pessoas.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: