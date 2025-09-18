Anistia foi aprovada? O que acontece após votação de urgência na Câmara

A Câmara dos Deputados aprovou ontem o requerimento de urgência para uma proposta de anistia aos envolvidos em atos antidemocráticos a partir de outubro de 2022.

O que aconteceu

A sinalização positiva para a urgência não significa que a proposta foi aprovada. O requerimento votado ontem pelos deputados dá velocidade ao tema, ou seja, o projeto de lei agora não precisa passar pelas comissões da Casa e pode ir ao plenário a qualquer momento.

O presidente da Câmara escolheu um relator para fazer mudanças no texto. Hugo Motta (Republicanos-PB) anunciou o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) para essa função. A ideia é que, segundo mostrou reportagem do UOL, Paulinho trabalhe em um texto para redução das penas para os presos e condenados.

A proposta original sugere anistia aos participantes de manifestações com motivação política e eleitoral desde outubro de 2022. O projeto, de autoria de Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), inclui também quem apoiou os atos com doações, apoio logístico, prestação de serviços, etc.

Depois das alterações, o relator apresenta o novo texto. Para ser aprovado, o projeto de anistia precisa alcançar maioria simples dos votos —para isso, o quórum deve ser de 257 deputados presentes.

Com a proposta aprovada, o projeto seguirá para o Senado analisar. Dependerá do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), se o projeto também terá urgência aprovada. Ele precisa pautar a votação do requerimento para que o texto não passe pelas comissões.

Alcolumbre é contrário à anistia ampla, que inclua Jair Bolsonaro (PL). O presidente do Senado defende um projeto de reduções de penas. Há uma proposta, baseada em um texto do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sendo discutida nos bastidores. Este projeto ficou conhecido como "anistia light" e é criticado por aliados e apoiadores do ex-presidente. Bolsonaro foi condenado pelo STF a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe.

Caso o Senado aprove o texto da Câmara sem alterações, o projeto vai à sanção de Lula. O presidente já disse a aliados do PDT que não se opõe à redução de penas. Em relação a Bolsonaro, o petista afirmou, inclusive em entrevistas, que vetará. O Congresso pode ainda derrubar o veto do presidente.

Relator vai ouvir "especialmente" o centro

Paulinho da Força afirmou que o projeto da anistia será resultdo de muita conversa. "Vou conversar com todos os partidos, com o governo, com a oposição, com o centro especialmente e tentar construir esse texto o mais rápido possível", disse em entrevista à colunista do UOL Thais Bilenky.

O relator afirma que vai buscar a pacificação do país. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Paulinho agradeceu aos líderes por escolherem seu nome para relatoria do projeto. "Vou fazer de tudo para que a gente possa sair no final dessa história com um país pacificado. Nem tanto à extrema direita nem tanto para extrema esquerda, mas que a gente possa construir um projeto para maioria do Brasil", disse.

O mote de pacificação tem sido usado como argumento para o avanço da anistia. Motta também citou o termo ao pautar a urgência do projeto. Sobre o relator escolhido, o presidente da Câmara disse ter certeza que Paulinho "conduzirá as discussões do tema com o equilíbrio necessário".