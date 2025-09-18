Deputado do MDB: 'Bolsonaro é caso superado, e anistia mira presos do 8/1'

A votação urgente do projeto de anistia deve focar nos manifestantes presos no 8 de Janeiro, afirma o deputado Otoni de Paula (MDB-RJ) no UOL News, do Canal UOL. Segundo o deputado, uma anistia ampla, que inclua o ex-presidente Jair Bolsonaro, não deve avançar no Congresso nem no Supremo Tribunal Federal. Otoni vê o caso de Bolsonaro como superado e defende a distinção entre líderes e participantes nos atos.

Eu não sei se vai pacificar o Brasil, mas eu entendo que a anistia vai fazer uma justiça. A anistia ou o projeto de urgência que nós aprovamos ontem foi um projeto que não contempla a anistia ampla, geral e irrestrita. É muito importante dizer isto para que o povo brasileiro saiba o que foi votado ontem. O que foi votado ontem foi para que se tramite em regime de urgência esta pauta importante que nós precisamos vencer. Não adianta a gente ficar protelando esse tema da anistia. Nós temos que ir para o voto. O parlamento precisa se debruçar sobre isso para que a gente possa virar essa página do nosso país. Otoni de Paula

Porque o caso do presidente Bolsonaro, infelizmente para uns, que é para mim, infelizmente, é porque gosto dele, ou infelizmente para outros, é um caso já superado. Otoni de Paula

Otoni também ressalta que não há clima político para beneficiar Bolsonaro ou outros líderes no texto da anistia e detalha a resistência nas casas legislativas e no STF.

Mesmo que uma anistia ampla geral e irrestrita passe na Câmara, ela não passará no Senado Federal. E mesmo que passe no Senado Federal, o fim vai ser morrer na Suprema Corte, que vai dizer que é inconstitucional. Otoni de Paula

Para Otoni, Bolsonaro poderia sair fortalecido se abrisse mão de ser beneficiado pela anistia, segundo recado direto ao ex-presidente.

Eu acho que Bolsonaro sairia grande desse processo se ele tiver me assistindo agora: presidente Bolsonaro, o senhor sabe o respeito que eu sempre tive pelo senhor. Sempre tive pelo senhor. O senhor sairá grande desse processo. Se o senhor olhar para o povo brasileiro, olhar para essas autoridades, para o ministro Alexandre Moraes fazer uma carta e disser, 'eu estou fora, eu não quero ser beneficiado', o senhor sai grande. Otoni de Paula

Veja a íntegra do programa: