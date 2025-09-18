Topo

Notícias

Alphabet e Paypal firmam parceria em comércio digital com integração de IA

São Paulo

18/09/2025 11h35

A Alphabet, controladora do Google, e PayPal anunciaram uma parceria voltada para ampliar soluções de comércio digital. Segundo comunicado conjunto, o objetivo é desenvolver experiências de compra mais integradas, com uso de inteligência artificial (IA) e maior presença dos serviços do PayPal nos produtos do Google.

As empresas destacaram que a colaboração envolve desde a criação de padrões para o chamado "agentic commerce", descrito como comércio orientado por agentes de IA, até a integração de ferramentas como PayPal Checkout, Hyperwallet e Payouts em diferentes plataformas do Google.

O acordo também inclui o processamento de pagamentos em serviços como Google Cloud, Google Ads e Google Play.

O PayPal passará ainda a trabalhar com o Google Cloud para modernizar sua infraestrutura tecnológica.

As companhias afirmaram que a iniciativa deve unir a infraestrutura global de pagamentos do PayPal à expertise da Google em IA para criar novas experiências personalizadas e reforçar a segurança das transações.

De acordo com o comunicado, a parceria pretende não apenas ampliar a oferta de serviços digitais, mas também definir práticas que possam servir de padrão para o setor, como o uso do chamado "Agent Payments Protocol", apresentado como uma solução aberta e escalável para o comércio digital.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

EUA ignoram cúpula internacional sobre alimentação no Brasil

EUA vendem 923 mil t de soja da safra 2025/26, revela USDA

Casal Macron quer provar à Justiça que primeira-dama da França é mulher

Itália quer criar feriado em homenagem a São Francisco e ao falecido papa

Polícia identifica envolvidos em morte de Ruy Ferraz; dois estão foragidos

Sagrada Família de Barcelona atingirá seu ápice em 2026 no centenário da morte de Gaudí

IBGE: valor de produção de produto de origem animal foi de R$ 121,1 bi em 2024

Idosa morre esmagada dentro de casa por cano da Sabesp que caiu de caminhão

Putin diz que mais de 700.000 soldados russos estão na linha de frente da Ucrânia

Putin 'realmente me decepcionou', afirma Trump

Dois israelenses são mortos em ataque na fronteira da Jordânia