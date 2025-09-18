Alemanha e Espanha querem solução para caça europeu até o fim do ano

Alemanha e Espanha "querem tentar chegar a uma solução antes do final de 2025" sobre o projeto europeu de avião de combate do futuro, afirmou nesta quinta-feira (18) o chefe do governo alemão, Friedrich Merz, em coletiva de imprensa com seu colega espanhol Pedro Sánchez.

"Compartilhamos a mesma opinião: a situação atual não é satisfatória, não estamos avançando neste projeto", declarou o chanceler alemão ao lado do presidente de governo da Espanha em Madri.

Lançado em 2017 por Berlim e Paris -- aos quais mais tarde se juntou Madri --, o Sistema de Combate Aéreo do Futuro (SCAF) é o maior projeto de defesa da Europa destinado a reforçar a autonomia estratégica do continente.

No entanto, está paralisado devido às tensões entre o fabricante francês Dassault e o grupo europeu Airbus, que representa, neste caso, os interesses de Berlim e Madri.

Sánchez apoiou as palavras de Merz e expressou sua esperança de que a iniciativa avance. "Tomara que possamos colocá-lo em andamento, mais cedo do que tarde [...] Certamente, o compromisso do governo da Espanha é total", afirmou.

