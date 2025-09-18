Topo

Notícias

Alcolumbre diz que projeto alternativo à anistia está pronto, mas vai esperar decisão da Câmara

Brasília

18/09/2025 12h04

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou ao Estadão/Broadcast que o texto que pretende apresentar como alternativa à anistia está "pronto", mas disse que esperará uma decisão da Câmara dos Deputados para tomar uma decisão sobre o tema. "Vou esperar o que a Câmara vai decidir primeiro. O texto (alternativo) está pronto, mas vou esperar lá", disse.

Questionado se poderia apresentar o projeto nas próximas semanas, respondeu: "Vou esperar para decidir. Se resolverem ou não resolverem, na semana que vem, vou tomar uma decisão".

Alcolumbre pretende apresentar um projeto que permitirá a redução das penas pelo 8 de Janeiro, mas não anistiar as condenações. A medida é rejeitada pela oposição, já que não livraria da pena o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por exemplo, chamou a proposta de Alcolumbre de "meia bomba" e afirmou que insistirá em uma anistia ampla, geral e irrestrita. Alcolumbre tem demonstrado, porém, resistência a pautar um projeto sob essas condições.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

É falso que governo planeje aumentar para 67 anos idade para aposentadoria

Homem procurado em hospital no Rio teria trocado milícia por CV

Grupo armado com fuzis invade hospital no Rio em busca de paciente internado

Senado afasta Eduardo Bueno de Conselho Editorial por fala sobre Kirk

EUA vendem 1,23 milhão de t de milho da safra 2025/26, aponta USDA

Senadora que liberou falta a líderes chama brecha a Eduardo de oportunismo

Starmer defende 'aumentar pressão' sobre Putin pelo conflito na Ucrânia

UE deve perder prazo climático da ONU em meio a divisões internas

Gigantes de álcool, tabaco e alimentos bloqueiam reformas na saúde, diz OMS

'Última palavra é do STF', diz Alckmin sobre anistia

Alcolumbre diz que projeto alternativo à anistia está pronto, mas vai esperar decisão da Câmara