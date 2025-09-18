Topo

'Última palavra é do STF', diz Alckmin sobre anistia

Lucas Borges Teixeira
do UOL

Do UOL, em Fortaleza

18/09/2025 12h08Atualizada em 18/09/2025 12h18

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou hoje que "a última palavra" sobre anistia aos condenados de 8 de Janeiro é do STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

A Câmara dos Deputados aprovou a urgência para a anistia ontem. O projeto de lei concede anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos a partir de outubro de 2022 e foi aprovado por 311 votos a favor e 163 contrários.

Alckmin indicou que considera que a votação infringe a separação entre Poderes. "O Legislativo legisla, estabelece a lei, as regras do convívio em sociedade, o Executivo as implementa e o Judiciário dá a última palavra, o cumprimento da lei", afirmou, em viagem a Fortaleza.

"Ninguém está acima ou à margem da lei", completou o vice-presidente. Sem querer se alongar no assunto, ele não citou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nem qualquer condenado pelo 8 de Janeiro.

Ele também evitou criticar o Congresso. A Câmara votou por dois dias seguidos pautas sobre as quais o governo se posicionou contra: a PEC da Blindagem e a anistia. Além disso, deixou de lado o projeto que isenta de IR (imposto de renda) quem ganha até R$ 5.000 mensais, de extrema importância para o presidente Lula (PT).

O governo se fia no Senado para que a proposta seja barrada. Tanto o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), quanto outros senadores do centrão não mostraram a mesma disposição que a Câmara para aprovar a proposta de forma irrestrita.

Se passar, Lula deverá vetar. O presidente tem dito que aceita discutir diminuição de penas para condenados a crimes inferiores, mas não para o comando, o que inclui Bolsonaro.

O governo aposta nesta estratégia, mas quer que o debate seja feito no STF. Governistas avaliam que abrir qualquer brecha para redução de penas no Parlamento desembocaria invariavelmente em Bolsonaro.

Deve acabar no Judiciário. Deputados já ameaçam derrubar o veto quando Lula o fizer. Neste caso, caberia ao Supremo resolver a questão.

