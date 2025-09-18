Acordo Mercosul-EFTA é avanço para carne de frango, avalia ABPA

São Paulo, 18 - A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) avaliou de forma positiva a conclusão do acordo entre Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), destacando a abertura de novas oportunidades para a exportação de carnes. "O acordo Mercosul-EFTA representa um importante reconhecimento ao Mercosul e um avanço estratégico, principalmente pela sinalização positiva em termos de previsibilidade e facilitação de comércio", afirmou a entidade em nota.O entendimento prevê uma cota de 1 mil toneladas de carne de frango por ano, com tarifa zero, a ser redistribuída entre os países do Mercosul. A ABPA ressaltou, no entanto, que os efeitos imediatos estarão concentrados na Suíça - único país do bloco que já importa produtos avícolas do Brasil.Segundo a associação, um dos pontos relevantes do acordo foi a conquista da isenção tarifária para a cota multiorigem estabelecida pela Organização Mundial do Comércio (OMC), de 54.482 toneladas anuais, que antes pagava tarifa intracota de 13,5%. "O fortalecimento do relacionamento com a Suíça, em especial, contribui para a diversificação de destinos e para a consolidação da imagem do Brasil como parceiro confiável no fornecimento global de proteína animal", acrescentou a ABPA.No curto prazo, a entidade reconhece que ainda não haverá impacto para o mercado de carne suína, já que não há acordo sanitário firmado para embarques ao bloco europeu.