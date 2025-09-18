Ações de tecnologia lideram ganhos na Europa após o corte dos juros pelo Fed

Por Johann M Cherian e Tristan Veyet

(Reuters) - As ações europeias subiam nesta quinta-feira, lideradas pelos papéis do setor de tecnologia, depois que o Federal Reserve reduziu os custos de empréstimos nos Estados Unidos pela primeira vez desde dezembro, enquanto as ações da SIG despencaram após um aviso sobre lucros.

O índice pan-europeu STOXX 600 subia 0,67%, para 554,32 pontos, com valorização ampla entre os setores.

O índice das ações de tecnologia subia 2,1%, com o setor mostrando sinais de recuperação depois de cair cerca de 7% entre julho e agosto. As ações relacionadas à tecnologia em partes da Ásia também avançaram após a decisão do Fed.

Na tarde de quarta-feira, o banco central dos EUA cortou as taxas de juros em 0,25 ponto percentual, como era amplamente esperado, em sua primeira medida de política monetária dovish desde dezembro.

No entanto, o Fed também indicou que adotará uma abordagem comedida para reduzir os custos dos empréstimos até o final deste ano, diminuindo as expectativas de uma flexibilização mais agressiva.

"Embora não tenha sido tão dovish quanto o esperado, no final das contas, espera-se que haja mais cortes nos juros e isso será bom para o mercado de ações em geral", disse Daniela Hathorn, analista sênior de mercado da Capital.com.

Em outras partes da Europa, o banco central da Noruega seguiu o Fed com um corte de 25 pontos-base na taxa de juros, enquanto o Banco da Inglaterra deve manter as taxas estáveis no final do dia.

Na contramão do mercado, as ações do SIG Group caíam 20%, chegando a provocar uma interrupção das negociações depois que o grupo suíço de embalagens emitiu um aviso sobre lucros para 2025 e suspendeu seus dividendos.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,36%, a 9.241 pontos. . Em FRANKFURT, o índice DAX subia 1,17%, a 23.633 pontos. . Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 1,09%, a 7.871 pontos. . Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,66%, a 42.230 pontos. . Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 0,35%, a 1.180 pontos. . Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 0,19%, a 7.744 pontos.

(Reportagem de Tristan Veyet em Gdansk e Johann M Cherian em Bengaluru)