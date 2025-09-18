Topo

Acidente com carreta provoca interdição no Rodoanel de SP

São Paulo

18/09/2025 08h17

Um acidente envolvendo uma carreta que transportava soja provoca interdição no Rodoanel, no sentido da Rodovia Presidente Dutra. O acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 18, na altura do km 20. Não houve feridos.

O Centro de Controle Operacional do RodoAnel informa que a ocorrência foi registrada às 2h35 na pista interna rodovia, em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo.

"O acidente envolveu uma carreta, que tombou sobre a pista externa, resultando na queda da carga (carga seca). O condutor saiu ileso", disse a concessionária.

Em razão da ocorrência, a pista interna precisou ser bloqueada, com o tráfego sendo desviado para a pista marginal. Por volta das 6 horas, um guincho pesado chegou ao local para a remoção do veículo.

Por volta das 8h10, o congestionamento chegava a 17 km. Equipes ainda trabalhavam na retirada da carreta e da carga derramada na pista. "As equipes da concessionária atuam no atendimento da ocorrência, na limpeza da via e na normalização do tráfego", disse a concessionária.

