'Açaí pode provocar revolução social e ambiental', diz CEO de rede de açaí

O açaí é um motor de inclusão social e proteção ambiental no Pará, defende Rafael Corte, CEO e cofundador da rede de self-service Jah Açaí. No Divã de CNPJ, do Canal UOL, ele destacou que as áreas de produção do fruto apresentam índices de desmatamento muito inferiores aos de regiões mineradoras.

Além de impulsionar a economia local, o açaí garante renda sustentável a comunidades ribeirinhas, razão pela qual Corte o define como um alimento "revolucionário".

O açaí é um alimento maravilhoso, cheio de antioxidantes e ômega-9, a mesma gordura presente no azeite de oliva, mas a revolução social e ambiental que o açaí pode provocar é ainda maior. Rafael Corte, CEO da Jah Açaí

Segundo Corte, mostrar o potencial de impacto social e ambiental do açaí é um dos principais objetivos futuros da marca, cujo carro-chefe é o açaí self-service na máquina de sorvete expresso.

Para o empresário, a cultura amazônica ainda é pouco reconhecida no país. "A cultura da região norte é linda, maravilhosa, e a gente valoriza muito pouco. Um dos nossos propósitos é mostrar o quanto o açaí pode ser revolucionário. Isso a gente ainda não conseguiu mostrar", disse ele.

Corte conheceu a Jah Açaí por acaso, em 2015, depois que o seu negócio de paletas mexicanas faliu. "Eu era master franqueado de uma franquia de paletas mexicanas, mas, com o fracasso do negócio, fiquei apenas com uma fábrica de picolé", contou o empresário.

Ele passou a vender picolés de porta em porta. Ao passar por Conselheiro Lafaiete (MG), viu duas unidades do Jah Açaí cheias de clientes. Corte vendeu sua fábrica de picolé e se tornou sócio no mesmo ano. Investiu R$ 350 mil no negócio. Diego Dutra havia fundado a rede em 2009.

Para Corte, a experiência em gestão e franquias, aliada ao espírito empreendedor de Diego, levou a marca a um novo patamar. Segundo o engenheiro, a rede foi a primeira a apresentar um modelo self-service de açaí no brasil, ou seja, com máquina de sorvete expresso.

Atualmente, há mais de 180 lojas da franquia espalhadas por 14 estados brasileiros. O faturamento previsto para o ano de 2025 é de R$ 180 milhões.

'Levamos o norte do Brasil para Alemanha', diz CEO

Em junho deste ano, a rede inaugurou a sua primeira loja internacional em Düsseldorf, na Alemanha. A estreia, segundo Corte, foi marcada por uma cena que surpreendeu até os CEOs da marca: em um sábado chuvoso e frio, mais de 300 pessoas formaram fila na porta para provar o açaí paraense.

Levamos o Norte do Brasil para a Alemanha. Rafael Corte, CEO da Jah Açaí

Para o engenheiro, a internacionalização do açaí brasileiro revela a força da gastronomia amazônica. A expansão internacional, no entanto, não estava nos planos imediatos da rede.

Segundo Corte, o objetivo inicial era consolidar o crescimento no Brasil, mas a virada aconteceu graças a um interessado incomum: um executivo alemão do setor de mineração que conheceu a Jah Açaí em Belo Horizonte e insistiu por mais de um ano em levar a marca para seu país.

"Eu nunca imaginei que nosso primeiro franqueado europeu conheceria a Jah em Belo Horizonte, e não no Rio ou em São Paulo", disse Corte.

Para viabilizar a operação, a Jah Açaí fechou parceria com uma fábrica em Portugal, que passou a produzir a receita exclusiva da rede, ajustada às exigências sanitárias da União Europeia. A estratégia incluiu ainda investimento em tecnologia: a franqueadora desenvolveu ferramentas de suporte em vários idiomas, com chatbots de inteligência artificial para atender franqueados em tempo real, inclusive nos finais de semana.

Segundo Corte, a inauguração em Düsseldorf seguiu a mesma lógica de marketing que funciona no Brasil: degustações pela cidade, parcerias com influenciadores e descontos agressivos no primeiro dia.

O resultado foi imediato, disse o CEO. "Descobrimos que há mais de 14 mil brasileiros na cidade, além de uma comunidade latina e um público preocupado com alimentação saudável. Mapeamos esses grupos e conseguimos ativar cada um deles", explicou ele.

Para Corte, a recepção calorosa confirma que a marca tem potencial fora do Brasil e que a cultura amazônica desperta fascínio no exterior. "O Brasil tem uma síndrome de vira-lata que é irreal. Lá fora, valorizam muito nossa cultura, nossa comida, nossa música. O açaí é parte dessa potência", afirmou.

Divã de CNPJ no UOL:

Novos episódios do videocast sobre empreendedorismo apresentado por Facundo Guerra ficam disponíveis às quintas no Canal UOL na TV, no YouTube e nas plataformas de áudio. Assista ao programa completo com Rafael Corte, CEO e co-fundador do Jah Açaí: