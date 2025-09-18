10 hábitos na criação dos filhos que ficaram no passado e como mudar

Se você tem mais de 30 anos, deve se recordar que, antigamente, a criação dos filhos era marcada muitas vezes por práticas mais rígidas e autoritárias, especialmente até os anos 1980 e 1990, em que chineladas, beliscões, gritos e advertências depreciativas eram muito comuns —quiçá rotineiros— dentro de muitos lares brasileiros.

A forma de educar refletia gerações: os pais nascidos entre os anos 1950 e 1960 foram influenciados por seus próprios pais, nascidos nas décadas de 1920 e 1930, que receberam uma educação ainda mais dura —marcada por crises financeiras, guerras, falta de recursos básicos, exploração do trabalho e até emigrações forçadas.

Apesar de muitas práticas rígidas e autoritárias terem sido socialmente aceitas em épocas passadas, a pediatra e neonatologista Débora Passos, do Hospital e Maternidade Pro Matre Paulista (SP), explica que pesquisas atuais mostram que elas podem prejudicar o desenvolvimento emocional, social e cognitivo das crianças.

Antigamente, a educação era extremamente pautada no lado patriarcal da sociedade, em que o pai, a figura masculina, muitas vezes, mandava nas relações e os filhos obedeciam. Sem diálogo, com punições severas e muito baseada no poder dos mais velhos. Débora Passos, pediatra e neonatologista

Confira a seguir alguns dos hábitos que, atualmente, perderam o sentido:

1. Educação baseada no medo e em castigos físicos

Frases como "o homem do saco vem te buscar" ou "vou te colocar em um colégio interno", além de castigos humilhantes (passar molho de pimenta na boca, ajoelhar-se no milho, usar placa ou chapéu com orelhas de burro, entre outros), eram vistos como formas de ensinar respeito.

Hoje, sabe-se que essas práticas não devem ser utilizadas, pois não só aumentam o risco de ansiedade, depressão, excesso de insegurança e baixa autoestima, como ainda prejudicam o vínculo afetivo entre pais e filhos.

"Quando a educação se baseia no medo, a criança até pode obedecer, mas não aprende de fato a internalizar valores. Ela age para evitar a punição, e não porque entende o que é certo", explica o psicólogo Marco Aurélio Fernandes, coordenador do curso de psicologia da Faculdade Anhanguera, de São Luís.

2. Punições inatingíveis

Mais um método muito presente na educação de décadas atrás, como os famosos "só sai da mesa depois de comer essa travessa inteira" ou "nunca mais vai sair de casa". Eram ameaças ditas muitas vezes no calor do momento, sem a real intenção de serem cumpridas.

Com o tempo, esse tipo de exagero mostrou-se ineficaz: em vez de educar, criava resistência, rebeldia ou simplesmente fazia a criança aprender que ameaças não precisavam ser levadas a sério. Hoje, a psicologia e a pedagogia atuais ressaltam a importância de consequências claras, proporcionais e possíveis de serem cumpridas, para que a criança associe seus atos a efeitos concretos e compreensíveis.

Imagem: iStock

3. Reprimir sentimentos

Fazer a criança ouvir "engole o choro", "menino não chora" ou "isso não é nada" serviam para, erroneamente, "endurecer" o caráter dos filhos. Atualmente, porém, entende-se que invalidar emoções impede que a criança reconheça e nomeie o que sente, dificultando que ela aprenda a se regular e podendo gerar dificuldades emocionais na vida adulta ao comprometer a forma como lida com frustrações ao longo da vida.

"Não significa que os pais não devem dar limites, mas sim que devem oferecer orientações de um jeito mais respeitoso e construtivo", ressalta Fernandes.

4. Comparações e rótulos

Chamar um filho de "preguiçoso", "covarde", dizer que ele "não faz nada certo" ou compará-lo com irmãos ou colegas, não tem efeito motivador; pelo contrário, reforçam inseguranças e estimulam rivalidades. Uma forma mais saudável de lidar com isso é adotar a disciplina positiva e o acolhimento emocional.

No reforço positivo, os pais reconhecem comportamentos adequados e incentivam a repetição de atitudes corretas, como "gostei de como você esperou sua vez para falar". Já o acolhimento emocional consiste em ajudar a criança a identificar seus sentimentos, nomeá-los e ensiná-la a lidar com eles de forma saudável, por exemplo: "Você está com raiva porque não ganhou o jogo. Vamos respirar juntos para acalmar".

5. Adultização precoce

Antes, era comum que crianças fossem submetidas a expectativas irreais. Era muito comum exigir dos filhos que cuidassem dos irmãos menores, assumissem papéis de mulher ou homem da casa ou mediassem conflitos familiares —tarefas emocionais que cabem somente aos adultos.

Práticas como essas sobrecarregam emocionalmente e podem gerar ansiedade crônica, prejudicando o desenvolvimento saudável e a vivência plena da infância.

Imagem: iStock

6. Desvalorização do brincar

O ato de brincar muitas vezes já foi considerado como inutilidade e perda de tempo. Hoje, especialistas destacam que ele é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional, além de ajudar na resolução de conflitos e no aprendizado sobre como lidar com frustrações.

7. Falta de diálogo sobre temas difíceis

No passado, não havia muita abertura nem escuta, e assuntos delicados como luto, sexualidade e saúde mental eram frequentemente adiados, proibidos ou simplesmente ignorados pelos pais.

Segundo a pediatra, neonatologista e coordenadora do núcleo de pediatria da Clínica Mantelli, Cecilia Gama, o silêncio é prejudicial pois deixa a criança vulnerável a receber informações distorcidas de terceiros e também a situações de risco. "Por isso, conversas adequadas à idade fortalecem a autonomia e a segurança", diz.

A pediatra Débora Passos reforça: "O diálogo desenvolve inúmeras habilidades na criança. Quanto mais cedo começa, mais habilidoso o ser humano se torna ao longo da vida nas dificuldades que serão apresentadas."

8. Gritos e explosões constantes

Como os pais não podiam ser questionados, muitas vezes reagiam com exaltação diante de situações cotidianas —como quando os filhos resistiam a comer, tomar banho ou dormir no horário estipulado. Esse padrão de comunicação autoritária tolhia a autonomia de crianças e adolescentes.

"Em vez de gritar ou ameaçar, os pais podem adotar estratégias baseadas na disciplina positiva, que ensina por meio do respeito e da consistência", sugere o psicólogo Marco Aurélio. Isso inclui: estabelecer combinados claros; reforçar comportamentos adequados; dar consequências naturais e proporcionais; modelar comportamentos; praticar a escuta ativa e a empatia.

Imagem: Getty Images

9. Falta de coerência, exemplo e ética

Outro aspecto crucial que evoluiu na forma de educar é a necessidade de coerência entre discurso e ação dos pais. No passado, era comum imperar o famoso "faça o que eu digo, não faça o que eu faço", em que se pregava uma coisa, mas se agia de maneira diferente.

Essa incoerência, percebida muito cedo pelas crianças, gera erosão da confiança, confusão sobre limites, insegurança emocional e até perda de respeito pela autoridade saudável. Hoje, compreende-se que o exemplo é a ferramenta mais poderosa de educação: agir de acordo com o que se ensina transmite consistência e fortalece a relação de confiança.

Quando os pais ainda reconhecem seus próprios erros e pedem desculpas, não perdem autoridade —ao contrário, ensinam resiliência, ética e responsabilidade. As crianças aprendem muito mais pelo que veem do que pelo que ouvem; portanto, se o objetivo é que falem baixo, por exemplo, o caminho é falar baixo com elas.

10. Divisão confusa de autoridade

Mais um hábito bastante frequente em décadas passadas, marcado pela frase clássica "pergunta para a sua mãe" ou "fala com o seu pai". Essa postura, aparentemente inofensiva, criava na criança a percepção de que não havia unidade nas decisões familiares, o que muitas vezes era usado como brecha para manipular situações a seu favor.

Hoje, essa prática vem sendo repensada, principalmente porque os estudos em psicologia infantil mostram que a consistência e a clareza dos limites são fundamentais para o desenvolvimento emocional e comportamental. Crianças expostas a mensagens contraditórias tendem a desenvolver insegurança, testar constantemente os limites e até ter dificuldades em lidar com frustrações.