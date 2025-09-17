Wall Street tem desempenho misto antes de decisão do Fed; Nvidia cai

Por Purvi Agarwal e Sukriti Gupta

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street tinham desempenho misto em negociações instáveis nesta quarta-feira, com o S&P 500 rondando a estabilidade antes de um corte amplamente esperado na taxa de juros pelo Federal Reserve no final do dia.

A expectativa é que o banco central dos EUA reduza os custos de empréstimos em pelo menos 25 pontos-base às 15h (horário de Brasília), um movimento precificado pelos investidores depois que uma série de indicadores econômicos mostrou um enfraquecimento do mercado de trabalho.

Os mercados acompanharão de perto o discurso do presidente Jerome Powell, bem como as projeções das autoridades monetárias para avaliar as perspectivas da política monetária futura.

Os traders estão esperando um corte nas taxas, totalizando cerca de 68 bps até o final do ano, de acordo com dados compilados pela LSEG.

A Nvidia caía 2,3% depois de notícia de que o regulador de internet da China instruiu as maiores empresas de tecnologia do país a parar de comprar todos os chips do líder de IA.

As ações pesavam sobre o setor de tecnologia do S&P 500, que caía 0,7%, e arrastavam o Nasdaq.

Um aumento nas ações financeiras, como American Express e Goldman Sachs, impulsionava o Dow.

Às 11h08 (horário de Brasília), o Dow Jones Industrial Average subia 0,54%, para 46.007,10 pontos, o S&P 500 recuava 0,07%, para 6.602,07 pontos, e o Nasdaq Composite caía 0,33%, para 22.259,64 pontos.

Uma queda de 1,6% na Tesla pesava sobre o setor de consumo discricionário, que caía 0,6%.

A reunião do Fed será um teste para a recente recuperação de Wall Street, apoiada por expectativas de corte nas taxas e pelo entusiasmo renovado em torno do comércio vinculado a ações de IA. Os investidores dizem que a retomada dos cortes nas taxas de juros do Fed pode ampliar os ganhos.