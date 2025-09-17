Wall Street fecha sem tendência definida após corte de juros do Fed

A Bolsa de Valores de Nova York fechou com resultados mistos nesta quarta-feira (17), sem que a decisão do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, de reduzir a taxas de juros de referência em 0,25% gerasse grande surpresa.

Nesse sentido, o índice Dow Jones subiu 0,57%, enquanto o tecnológico Nasdaq retrocedeu 0,33% e o ampliado S&P 500 recuou 0,10%.

"A reunião do Fed de hoje não causou um terremoto [...] não houve surpresas significativas", comentou à AFP Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

O Fed reduziu nesta quarta sua taxa de juros pela primeira vez no ano, situando-a no intervalo entre 4% e 4,25%.

"Esta decisão era unanimemente esperada", resumiram os analistas do HFE.

Segundo a mediana das previsões do Fed, seus membros antecipam dois novos cortes nos juros (de 0,25% cada um) em 2025.

Uma política monetária acomodatícia ? quando as ações do banco central visam estimular a economia, reduzir o custo do dinheiro e aumentar a liquidez no mercado ? costuma ser favorável para as ações, pois permite que as empresas se financiem com menor custo, o que melhora as perspectivas de investimento e, consequentemente, de crescimento.

No mercado de títulos, o rendimento dos papéis do Tesouro americano com vencimento em dez anos atingiu seu nível mais baixo desde abril, logo após a decisão do Fed. Por volta de 17h15 no horário de Brasília, o rendimento finalmente subiu para 4,07%, em comparação com os 4,03% do dia anterior.

Já no mercado de ações, a gigante americana Nvidia caiu 2,6%, após um relatório que indicava que as principais empresas tecnológicas chinesas já não podem comprar seus chips semicondutores.

A Lyft, por outro lado, disparou 13,13% (US$ 22,84) após anunciar um plano com a Waymo, filial da Alphabet (empresa matriz de Google), para lançar serviços de transporte sem motorista em Nashville em 2026.

A Waymo já possui uma associação com a Uber, concorrente da Lyft, em diversas cidades dos Estados Unidos. As ações da Uber, por sua vez, caíram 4,96%, para US$ 92,98.

