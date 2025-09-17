Wall Street fecha sem direção única em sessão volátil após corte de juros do Fed

Por Abigail Summerville e Purvi Agarwal

(Reuters) - Os índices Nasdaq e S&P 500 fecharam em baixa em um pregão volátil nesta quarta-feira, depois que o Federal Reserve cortou a taxa básica de juros em 25 pontos-base, com esperado, e o chair do Fed, Jerome Powell, citou fraquezas no mercado de trabalho, enquanto o índice Dow Jones fechou em alta depois de oscilar durante o discurso.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,10%, para 6.600,13 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq caiu 0,33%, para 22.260,85 pontos. O Dow Jones subiu 0,56%, para 46.012,75 pontos.