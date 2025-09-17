Wall Street abre estável antes de decisão sobre juros do Fed

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram o pregão praticamente estáveis nesta quarta-feira, antes de um corte amplamente esperado nas taxas de juros pelo Federal Reserve no final do dia, enquanto a Nvidia caía após notícia de que as empresas chinesas de tecnologia podem parar de comprar seus chips.

O Dow Jones Industrial Average tinha variação positiva de 0,04% na abertura, para 45.778,4 pontos. O S&P 500 recuava 0,03%, para 6.604,87 pontos, enquanto o Nasdaq Composite estava estável, em 22.333,016 pontos, no sino de abertura.

(Reportagem de Purvi Agarwal, em Bengaluru)