Topo

Notícias

Wall Street abre estável antes de decisão sobre juros do Fed

17/09/2025 10h46

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram o pregão praticamente estáveis nesta quarta-feira, antes de um corte amplamente esperado nas taxas de juros pelo Federal Reserve no final do dia, enquanto a Nvidia caía após notícia de que as empresas chinesas de tecnologia podem parar de comprar seus chips.

O Dow Jones Industrial Average tinha variação positiva de 0,04% na abertura, para 45.778,4 pontos. O S&P 500 recuava 0,03%, para 6.604,87 pontos, enquanto o Nasdaq Composite estava estável, em 22.333,016 pontos, no sino de abertura.

(Reportagem de Purvi Agarwal, em Bengaluru)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Bolsonaro segue internado com problema renal e anemia

Polônia pede que UE encerre importações de petróleo da Rússia até 2026 e cita riscos geopolíticos

O que se sabe sobre morte de adolescente no parque aquático Thermas dos Laranjais

Japão não reconhecerá Estado palestino devido aos laços com EUA, diz mídia

Anistia a golpistas: líder governista acredita ter votos para derrubar urgência na Câmara

Anec projeta exportação de soja entre 7,2 milhões e 7,85 milhões de t em setembro

Linha-2 Verde do Metrô de SP registrou lentidão na manhã desta quarta-feira

Mãe de um dos suspeitos de matar o ex-delegado-geral Ruy Fontes é ouvida pela polícia

Papa lamenta situação "inaceitável" dos palestinos em Gaza e pede trégua

Arábia Saudita condena operação terrestre de Israel na Cidade de Gaza "nos termos mais fortes"

Filho que confessou morte de professora em MG é indiciado por feminicídio