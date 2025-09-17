Topo

Notícias

Volante Thomas Partey, do Villarreal, se declara inocente de acusações de estupro

17/09/2025 11h53

O volante ganês Thomas Partey, do Villarreal, se declarou inocente das cinco acusações de estupro e outra de agressão sexual que recebeu na Inglaterra, durante audiência nesta quarta-feira (17) em um tribunal de Londres.

O jogador de 32 anos foi denunciado por estupro por duas mulheres e por agressão sexual por uma terceira.

Os fatos teriam ocorrido entre 2021 e 2022, quando Partey jogava pelo Arsenal.

Após o fim de seu contrato com os 'Gunners', o jogador da seleção ganesa assinou com o Villarreal em agosto. Ele entrou em campo nos últimos minutos da derrota do time espanhol para o Tottenham por 1 a 0, na terça-feira, pela primeira rodada da Liga dos Campeões.

Ao comparecer ao tribunal nesta quarta-feira, Partey se limitou a confirmar seu nome, data de nascimento e a se declarar inocente.

jw/bc/mcd/pb/cb/dd

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Votos do PT por blindagem constrangem governo, mas partido descarta punição

Tremores na Grande BH: epicentro em cidade registra 2,9º na escala Richter

Em 2º turno, Lula tem 50,6% e Tarcísio aparece com 45,2%, aponta Atlas/Bloomberg

Trump intensifica ataques à imprensa após ação contra o NYT

Volante Thomas Partey, do Villarreal, se declara inocente de acusações de estupro

Irã e Europa pouco avançam em negociações antes de novas sanções da ONU, dizem diplomatas

Aprovação de Lula supera desaprovação pela 1ª vez no ano e chega a 50,8%, diz Atlas/Bloomberg

HRW acusa Israel de deslocar à força habitantes do sul da Síria

Lula veta PL que isentava Embrapa de taxas para registros de experimentos

Espero que Congresso não rasgue Constituição com PEC da Blindagem, diz Simone Tebet

Centrão tenta reincluir voto secreto na PEC da Blindagem, mesmo após derrota