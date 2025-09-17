Topo

Viúva de opositor russo Navalny diz que ele morreu envenenado

17/09/2025 06h04

A viúva do opositor russo Alexei Navalny, que morreu na prisão em fevereiro de 2024, afirmou nesta quarta-feira (17) que seu marido foi "envenenado" e explicou que sua declaração é baseada em análises efetuadas por laboratórios ocidentais.

"Dois laboratórios de dois países diferentes chegaram, de forma independente um do outro, à conclusão de que Alexei foi envenenado", declarou Yulia Navalnaya no Telegram.

Ela disse que apresentou para análises "mostras biológicas" extraídas do corpo de seu marido após o falecimento em uma colônia penal no Ártico.

