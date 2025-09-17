Venezuela inicia exercícios militares em ilha do Caribe em resposta aos EUA

A Venezuela iniciou exercícios militares na ilha La Orchila, no norte do país, em resposta ao envio de navios de guerra dos Estados Unidos ao Caribe, anunciou nesta quarta-feira (17) o ministro da Defesa, Vladimir Padrino López.

Os exercícios coincidem com um deslocamento militar dos Estados Unidos no sul do Caribe, com oito navios de guerra para operações antidrogas, que o governo de Nicolás Maduro classifica como "cerco" e "ameaça".

"Vai haver deslocamentos da defesa aérea com drones armados, drones de vigilância, drones submarinos (...) Vamos implementar ações de guerra eletrônica", disse Padrino López ao afirmar que a Venezuela se defende diante da "voz ameaçadora, vulgar" dos Estados Unidos.

A televisão pública mostrou imagens de embarcações anfíbias e navios de guerra deslocados em La Orchila, onde funciona uma base da Marinha venezuelana.

Na terça-feira, o presidente americano, Donald Trump, informou que três barcos supostamente venezuelanos com drogas foram neutralizados em águas do Caribe.

Nos exercícios, que se prolongarão por três dias, participam 12 navios militares, 22 aeronaves e 20 embarcações de menor porte da "Milícia especial naval", detalhou o vice-almirante da Marinha venezuelana Irwin Raúl Pucci.

A ilha La Orchila, um território de 43 quilômetros quadrados, encontra-se a 97 milhas náuticas do estado venezuelano de La Guaira e perto de onde os Estados Unidos interceptaram uma embarcação pesqueira venezuelana durante oito horas no fim de semana.

"Estamos elevando nosso preparo operacional voltados para o Caribe", disse o ministro da Defesa venezuelano.

