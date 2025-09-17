Topo

Venda de ingressos para Jogos de Los Angeles-2028 começará em 2026

17/09/2025 16h25

Os ingressos para os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028 estarão à venda a partir de 2026, com um preço inicial de US$ 28 (aproximadamente R$ 150 na cotação atual), anunciou o comitê organizador (LA28) nesta quarta-feira (17).

O LA28 dará acesso antecipado à venda de ingressos aos residentes locais, com um processo de inscrição que começará em janeiro do ano que vem para os Jogos Olímpicos e em 2027 para os Jogos Paralímpicos.

Os organizadores dos Jogos de Paris-2024 receberam duras críticas pelo alto preço dos ingressos, que em alguns casos chegaram a custar até 950 euros (mais de R$ 5 mil na cotação da época).

Os mais baratos, a 24 euros (R$ 132), se esgotaram rapidamente.

