Últimos dias de inverno devem ser marcados por nova onda de calor em SP e outras regiões

São Paulo

17/09/2025 12h47

As temperaturas vão subir nos próximos dias e a expectativa é que o Brasil enfrente uma nova onda de calor nos últimos dias do inverno deste ano. De acordo com a Climatempo, o fenômeno deve iniciar nesta quinta-feira, 18, e seguir até a próxima segunda-feira, dia 22, quando começa a primavera no País.

Segundo a empresa de meteorologia, desde o início deste mês, diversas áreas brasileiras já vivenciaram um grande aquecimento.

"Temperaturas acima dos 40°C voltam ser registradas em vários locais do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste do Brasil. É possível ainda que novos recordes de calor para este ano sejam estabelecidos em capitais como Goiânia, Brasília, Campo Grande, Cuiabá e Palmas", disse a Climatempo.

"Na região Sudeste, o calor pode se aproximar da marca dos 40°C em áreas do centro-oeste e norte dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais", estima a Climatempo. O norte do Paraná também deve ser atingido por essa onda de calor.

Para as capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e Belo Horizonte não está descartada a possibilidade de se aproximarem de seus recordes de calor atuais para o ano.

Veja abaixo os recordes de calor atuais das capitais do Sudeste, segundo medição oficial do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) até 15 de setembro deste ano.

- São Paulo: 34,8°C em 02/03/2025

- Rio de Janeiro: 41,3°C em 17/02/2025

- Belo Horizonte: 34,4°C em 21/01/2025

- Vitória: 36,5°C em 24/02/2025

Sexta onda de calor do ano

Conforme a empresa de meteorologia, a elevação de temperaturas em todas as regiões do Brasil é uma das características do clima para o mês de setembro.

"O aquecimento do ar se justifica pelo aumento da insolação (número de horas de sol) e também pela falta de entrada de ar frio polar pelo interior do País", explica.

Está será sexta onda de calor do ano, de acordo com a Climatempo.

Veja a previsão para a capital paulista nos próximos dias, segundo a Meteoblue:

- Quinta-feira: entre 15ºC e 24ºC;

- Sexta-feira: entre 16ºC e 31ºC;

- Sábado: entre 20ºC e 32ºC;

- Domingo: entre 22ºC e 33ºC;

- Segunda-feira: entre 16ºC e 29ºC.

Para segunda-feira, 22, também a expectativa para fortes chuvas na cidade de São Paulo, de acordo com a Meteoblue.

