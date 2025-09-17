Topo

'Trump tem relação com Bolsonaro, não com o Brasil', diz Lula

O presidente Lula (PT) - Ricardo Stuckert - 13.set.2025/PR
O presidente Lula (PT) Imagem: Ricardo Stuckert - 13.set.2025/PR
Do UOL, em São Paulo

17/09/2025 18h57

O presidente Lula (PT) afirmou em entrevista exibida hoje pela BBC que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, não mantém relação com o Brasil, mas sim com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Afirmação veio em resposta a pergunta sobre relação com Trump. "Eu não tenho relação com Trump porque, quando ele foi eleito pela primeira vez, eu não era presidente", explicou Lula. Ele afirmou também que o norte-americano é presidente dos EUA, e não o "imperador do mundo".

Trump "inventou inverdades" sobre Bolsonaro, diz Lula. A fala se refere às declarações do americano de que o ex-presidente estaria sofrendo perseguição e de que a democracia estaria em crise no Brasil. Sobre Bolsonaro, Lula disse que a conspiração que resultou em sua condenação à prisão "feriu o país".

O comportamento dele (Trump) é muito ruim para a democracia. O presidente Trump tem negado tudo aquilo que é habitualmente conhecido de respeito às instituições democráticas do mundo. Ele tem tido um comportamento muito ruim e tem apoiado pessoas antidemocráticas no mundo inteiro
Lula (PT), presidente

Na entrevista, Lula afirmou que Trump "nunca quis conversar". Segundo o presidente, o norte-americano não lhe avisou "de forma civilizada" sobre a implementação de tarifas sobre produtos brasileiros, em julho. Lula classificou o tarifaço como uma medida "eminentemente política".

Americanos pagarão por erros que Trump está cometendo na relação com o Brasil
Presidente Lula (PT)

"Se eu fosse deputado, votaria contra", diz Lula sobre anistia. "Se eu fosse presidente do meu partido, orientaria para votar contra", afirmou o presidente. Em discussão no Congresso, a proposta prevê o perdão a Bolsonaro e demais envolvidos na tentativa de golpe de Estado.

Presidente diz que Brasil compra petróleo russo porque "precisa". Lula negou que haja uma incoerência entre a transação comercial e a condenação de ataques à democracia. "O Brasil foi o primeiro país a condenar a ocupação da Ucrânia pela Rússia. O Brasil não financia a Rússia", frisou ele, que defendeu uma atuação maior da ONU em relação ao conflito do país com a Ucrânia.

Lula sancionou hoje o PL da adultização. O texto foi aprovado pelo Congresso no fim de agosto. Ele cria um conjunto de regras jurídicas para as big techs com o objetivo de proteger crianças e adolescentes na internet e obriga empresas a apagar conteúdos que violem direitos das crianças e adolescentes.

Lula se incomodou com votos do PT a favor da PEC da blindagem. A proposta amplia a proteção dos parlamentares e presidentes de partidos na Justiça. Dez petistas votaram pela da PEC ontem, contrariando a indicação do partido. Outros dois votaram "sim" à proposta no primeiro turno e "não" no segundo.

Lula era contra a aprovação. Como mostrou a colunista do UOL Daniela Lima, o presidente sugeriu ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que não colocasse o tema em pauta, por não concordar com ele.

