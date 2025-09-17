Trump retorna à ONU em meio a conflitos em Gaza e na Ucrânia

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - Líderes mundiais se reúnem em Nova York na próxima semana para uma Assembleia Geral da ONU dominada pelo retorno do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à tribuna, pelas guerras em Gaza e na Ucrânia, pelo crescente reconhecimento ocidental da condição do Estado palestino e pelas tensões nucleares com o Irã.

"Vamos nos reunir em meio a águas turbulentas -- até mesmo desconhecidas", disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, uma semana antes de o órgão mundial de 193 membros receber seis dias de discursos de quase 150 chefes de Estado ou de governo, além de dezenas de outros ministros.

"As divisões geopolíticas estão se ampliando. Conflitos em andamento. A impunidade está aumentando. Nosso planeta está superaquecendo", disse ele a jornalistas. "E a cooperação internacional está sofrendo pressões nunca vistas em nossas vidas."

A 80ª Assembleia Geral deste ano será encabeçada por Trump, que pede a redução do financiamento dos EUA para a ONU, interrompeu o envolvimento dos EUA com o Conselho de Direitos Humanos da organização, suspendeu o financiamento para a agência de assistência palestina UNRWA e abandonou a agência cultural da ONU, a Unesco. Ele também anunciou planos para abandonar o acordo climático de Paris e a Organização Mundial da Saúde.

Trump vai discursar na terça-feira, oito meses após o início de um segundo mandato marcado por severos cortes na ajuda externa dos EUA que provocaram um caos humanitário global e levantaram questões sobre o futuro da ONU, levando Guterres a tentar cortar custos e melhorar a eficiência.

"Ele gosta da Assembleia Geral. Ele gosta da atenção de outros líderes", disse o diretor do Grupo de Crise Internacional na ONU, Richard Gowan, sobre Trump.

"Minha suspeita é que ele usará sua presença para se vangloriar de suas muitas conquistas e, talvez, mais uma vez, defender que merece o Prêmio Nobel da Paz."

Trump descreve a ONU como tendo um "grande potencial", mas diz que ela precisa "se organizar". Ele manteve a mesma postura cautelosa em relação ao multilateralismo que foi uma marca registrada de seu primeiro mandato, de 2017 a 2021, e também acusou o órgão mundial de não conseguir ajudá-lo a intermediar a paz em vários conflitos.

"A ONU tem se esforçado muito na mediação da paz (...), mas não temos cenouras nem paus", disse Guterres. O Conselho de Segurança da ONU é o único órgão da ONU que pode impor sanções, mas tem estado em um impasse nos conflitos em Gaza e na Ucrânia porque os EUA e a Rússia têm poder de veto.

"Os Estados Unidos têm cenouras e varas. Portanto, em algumas situações, se você conseguir combinar os dois, acho que podemos ter uma maneira muito eficaz de garantir que algum processo de paz, pelo menos, possa levar a um resultado bem-sucedido", disse Guterres.

A expectativa é de que ele e Trump se encontrem formalmente na próxima semana, pela primeira vez desde que Trump retornou ao cargo em janeiro -- uma das mais de 150 reuniões bilaterais que o chefe da ONU disse ter agendado, apelidando a semana de "a Copa do Mundo da diplomacia".

Líderes vão se reunir enquanto a guerra entre Israel e os militantes do Hamas na Faixa de Gaza se aproxima de dois anos e uma crise humanitária se agrava no enclave palestino, onde um monitor global da fome alertou que a fome extrema se instalou e vai provavelmente se espalhar até o final do mês.

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu -- procurado pelo Tribunal Penal Internacional por supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza, que Israel nega -- deve discursar na Assembleia Geral na sexta-feira. Israel detonou um ataque terrestre à cidade de Gaza, há muito ameaçado, na terça-feira.

Antes do início dos discursos da Assembleia Geral na terça-feira, os líderes vão se reunir na segunda-feira para uma cúpula. Organizada pela França e pela Arábia Saudita, ela tem como objetivo criar um impulso para uma solução de dois estados entre Israel e os palestinos.

Austrália, Bélgica, Reino Unido, Canadá e França se comprometeram a reconhecer formalmente um Estado palestino, embora alguns tenham estabelecido condições.

O presidente palestino Mahmoud Abbas não estará presente pessoalmente. Os EUA, um firme aliado israelense, disseram que não lhe concederão um visto, atraindo muitas críticas na ONU.

A expectativa é que ele apareça por meio de vídeo tanto na cúpula de segunda-feira quanto em seu discurso na Assembleia Geral, programado para a quinta-feira da próxima semana.

"A Palestina será o grande elefante nessa sessão da Assembleia Geral", disse o enviado palestino à ONU, Riyad Mansour.

Outro conflito que está no topo da agenda da ONU, mas sobre o qual há pouca expectativa de sucesso, é a guerra de mais de três anos da Rússia na Ucrânia.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, discursarão na Assembleia Geral. O presidente russo, Vladimir Putin, tradicionalmente não comparece à reunião anual da ONU.

Composto por 15 membros e encarregado de manter a paz e a segurança internacionais, o Conselho de Segurança da ONU provavelmente realizará reuniões sobre a Ucrânia e Gaza durante a sessão de alto nível da Assembleia Geral, disseram diplomatas.

Haverá também diplomacia de última hora em Nova York sobre o programa nuclear do Irã, já que Teerã busca evitar o retorno de todas as sanções do Conselho de Segurança da ONU sobre a República Islâmica em 28 de setembro. O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, e o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, devem estar presentes nas Nações Unidas.

(Reportagem de Michelle Nichols)