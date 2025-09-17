Trump intensifica ataques à imprensa após ação contra o NYT

Colaboração para o UOL*, de São Paulo

O presidente norte-americano, Donald Trump, prometeu barrar o projeto do que considera como "mídia de esquerda radical" de "destruir os EUA".

O que aconteceu

Declaração foi em post sobre processo contra o The New York Times. Ontem, o republicano apresentou uma ação de US$ 15 bilhões (cerca de R$ 79,5 bilhões na cotação atual) por difamação e calúnia.

Ação refere-se a carta no formato de silhueta de mulher nua. O NYT afirmou em uma reportagem que a carta teria sido enviada por Trump no aniversário do criminoso sexual Jeffrey Epstein, morto em 2019.

Carta teria sido enviada a Epstein por Trump Imagem: Reprodução

Presidente dos EUA, porém, nega que assinatura seja dele. "Foi permitido ao The New York Times mentir, difamar e me caluniar livremente por tempo demais, e isso termina já", disse anteriormente.

Ontem, Trump afirmou ter recebido retorno "incrível" sobre caso. "O sentimento predominante é: 'JÁ ERA HORA!'", escreveu na sua rede social, a Truth Social. "Vamos detê-los em todos os níveis!!!", completou.

Jornal declarou que "processo é infundado" e busca prejudicar o jornalismo. "Não possui qualquer alegação legal legítima e, ao contrário, é uma tentativa de amordaçar e desencorajar o jornalismo independente. O The New York Times não se deixará influenciar por táticas de intimidação", disse o NYT em comunicado.

O que mais Trump alega no processo

Republicano também acusa quatro repórteres do NYT e a editora Penguin Random House. A ação cita três reportagens divulgadas em setembro e outubro do ano passado e um livro dos jornalistas Russ Buettner e Susanne Craig publicado no mesmo período.

Além dos US$ 15 bilhões, Trump quer indenização punitiva adicional "por um valor que será determinado no julgamento". A petição de 85 páginas foi apresentada a um tribunal distrital no estado da Flórida.

Em seu novo mandato na Casa Branca, republicano intensificou habitual hostilidade com meios de comunicação tradicionais. Ele tem atacado repetidamente jornalistas críticos, restringido acessos e processado profissionais da imprensa.

*Com informações da AFP.