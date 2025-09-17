Topo

Notícias

Trump diz que designará movimento Antifa como 'organização terrorista'

17/09/2025 21h42

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (17) que designaria o movimento "Antifa", uma rede difusa de ativistas de esquerda radical, como "uma organização terrorista importante".

"Também recomendarei fortemente que aqueles que financiem o ANTIFA sejam investigados a fundo de acordo com os mais altos padrões e práticas legais", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

O mandatário classificou esse movimento, o qual tem ameaçado desde o seu primeiro mandato, de "desastre de esquerda radical, doente e perigosa".

Na segunda-feira, Trump ameaçou impor tal designação depois que um alto funcionário da Casa Branca, Stephen Miller, prometeu que a administração desmantelaria um suposto "grande movimento terrorista doméstico" que vinculou com o assassinato do ativista de direita Charlie Kirk.

Desde o seu primeiro mandato (2017-2021), Trump culpou o movimento Antifa por diferentes ações, desde violência contra a polícia até comandar os distúrbios de 6 de janeiro de 2021 contra o Capitólio em Washington.

A aplicação da lei federal inclui a luta contra o terrorismo doméstico, mas os Estados Unidos não têm uma lista de "organizações terroristas domésticas" designadas.

jgc/md/cjc/mel/db/cjc/mel/rpr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Câmara aprova urgência para projeto de anistia que pode incluir Bolsonaro

Palmeiras vence River (2-1) em Buenos Aires e fica mais perto das semis da Libertadores

Motta deve indicar Paulinho da Força para texto alternativo da anistia

Câmara aprova urgência para projeto de anistia que beneficia Bolsonaro e condenados no STF

Veja como cada deputado votou na aprovação da urgência da anistia

Câmara dos Deputados aprova urgência para projeto de anistia que pode incluir Bolsonaro

São Paulo encara LDU na altitude de Quito pela ida das quartas de final da Libertadores

Programa de Jimmy Kimmel é suspenso 'por tempo indeterminado' após comentários sobre Charlie Kirk

Leão XIV descarta qualquer reforma sobre diaconisas e fiéis LGBTQ+

Quarteto paulista vai às quartas de final da Copa do Brasil Feminina

Governo lança regime especial para atrair datacenters